Позбавтеся плісняви в душі за лічені секунди: рецепт чудо-розчину для ванної

Для приготування потрібні лише три доступні компоненти

Пліснява часто розвивається у ванній, і часто домашні хімічні засоби не можуть з нею впоратися. Для створення ефективного очищувача достатньо використовувати доступні інгредієнти. Щоб позбавитися плісняви в душі, спробуйте приготувати саморобний чудо-засіб.

Простий спосіб позбавлення плісняви у ванній кімнаті, включаючи шви між плитками і сантехніку, без зайвого клопоту полягає в наступному: змішайте три компоненти — дві столові ложки мийного засобу для посуду, перекис водню і 20 крапель олії чайного дерева, щоб створити ефективний розчин. Про це пише the sun.

Як почистити ванну від плісняви

Додайте суміш на щітку і нанесіть на поверхню, уражену пліснявою. Зачекайте 15 хвилин, перш ніж змити "магічний" засіб чистою водою.

Перекис водню допоможе позбутися навіть найстійкішої плісняви і при цьому освітлити поверхню краще, ніж більшість відбілювачів, які продаються в магазинах. Олія чайного дерева, крім того, знищить спори грибка і запобіжить їх повторній появі, а також додасть приємного аромату в приміщенні.

Раніше ми розповідали, як запобігти появі плісняви на стінах. Потрібно використати лише один компонент.