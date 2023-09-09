Що зробити з батареями в домі перед тим, як увімкнути опалення: не всі знають

Зробіть це, щоб у холоди ваше житло було теплим і комфортним

Перед тим, як розпочати опалювальний сезон, слід виконати кілька дій. Насамперед очистіть пил з радіаторів. По-друге, рекомендується випустити повітря із радіаторів перед включенням опалення.

Ефективна вентиляція радіаторів має значний вплив на енергозбереження у домі. Проблема полягає в тому, що з часом усередині батарей можуть утворюватися повітряні пробки, які перешкоджають нормальному циркулюванню гарячої води, пише express. Тому, перш ніж вмикати опалення, слід застосувати просту пораду.

Як зрозуміти, що з радіаторів потрібно спустити повітря

Очевидною ознакою є те, що у деяких ділянках радіаторів можна відчути холодні ділянки, особливо у верхній частині. Якщо з труб чутно дивний шум, особливо при включенні опалення, це може вказувати на наявність повітря в системі.

Як прочистити радіатор самостійно

Спочатку відключіть опалення та перевірте, чи радіатори холодні.

Потім захистіть килим або покриття для підлоги за допомогою тканини і помістіть невелику ємність під вентиляційний отвір. Це дозволить вам зібрати розлиту рідину.

Після цього обережно відкрийте верхній вентиляційний отвір радіатора. Ви повинні почути вихід повітря.

Як тільки потік повітря зупиниться, закрийте вентиляційний отвір і знову ввімкніть радіатор.

Нагадаємо, що для нормального функціонування обігрівача потрібно знати правила експлуатації батареї, а також способи ефективного чищення радіатора зсередини.