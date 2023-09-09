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Що зробити з батареями в домі перед тим, як увімкнути опалення: не всі знають

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Не забудьте спустити повітря з батарей Новина оновлена 09 вересня 2023, 10:55
Не забудьте спустити повітря з батарей. Фото Freepik

Зробіть це, щоб у холоди ваше житло було теплим і комфортним

Перед тим, як розпочати опалювальний сезон, слід виконати кілька дій. Насамперед очистіть пил з радіаторів. По-друге, рекомендується випустити повітря із радіаторів перед включенням опалення.

Ефективна вентиляція радіаторів має значний вплив на енергозбереження у домі. Проблема полягає в тому, що з часом усередині батарей можуть утворюватися повітряні пробки, які перешкоджають нормальному циркулюванню гарячої води, пише express. Тому, перш ніж вмикати опалення, слід застосувати просту пораду.

Як зрозуміти, що з радіаторів потрібно спустити повітря

Очевидною ознакою є те, що у деяких ділянках радіаторів можна відчути холодні ділянки, особливо у верхній частині. Якщо з труб чутно дивний шум, особливо при включенні опалення, це може вказувати на наявність повітря в системі.

Як прочистити радіатор самостійно

  • Спочатку відключіть опалення та перевірте, чи радіатори холодні.
  • Потім захистіть килим або покриття для підлоги за допомогою тканини і помістіть невелику ємність під вентиляційний отвір. Це дозволить вам зібрати розлиту рідину.
  • Після цього обережно відкрийте верхній вентиляційний отвір радіатора. Ви повинні почути вихід повітря.
  • Як тільки потік повітря зупиниться, закрийте вентиляційний отвір і знову ввімкніть радіатор.

Нагадаємо, що для нормального функціонування обігрівача потрібно знати правила експлуатації батареї, а також способи ефективного чищення радіатора зсередини.

Теги:
#Опалювальний сезон #Батарея #Опалення #Лайфхак #Радіатор