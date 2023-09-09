Що зробити з батареями в домі перед тим, як увімкнути опалення: не всі знають
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Зробіть це, щоб у холоди ваше житло було теплим і комфортним
Перед тим, як розпочати опалювальний сезон, слід виконати кілька дій. Насамперед очистіть пил з радіаторів. По-друге, рекомендується випустити повітря із радіаторів перед включенням опалення.
Ефективна вентиляція радіаторів має значний вплив на енергозбереження у домі. Проблема полягає в тому, що з часом усередині батарей можуть утворюватися повітряні пробки, які перешкоджають нормальному циркулюванню гарячої води, пише express. Тому, перш ніж вмикати опалення, слід застосувати просту пораду.
Як зрозуміти, що з радіаторів потрібно спустити повітря
Очевидною ознакою є те, що у деяких ділянках радіаторів можна відчути холодні ділянки, особливо у верхній частині. Якщо з труб чутно дивний шум, особливо при включенні опалення, це може вказувати на наявність повітря в системі.
Як прочистити радіатор самостійно
- Спочатку відключіть опалення та перевірте, чи радіатори холодні.
- Потім захистіть килим або покриття для підлоги за допомогою тканини і помістіть невелику ємність під вентиляційний отвір. Це дозволить вам зібрати розлиту рідину.
- Після цього обережно відкрийте верхній вентиляційний отвір радіатора. Ви повинні почути вихід повітря.
- Як тільки потік повітря зупиниться, закрийте вентиляційний отвір і знову ввімкніть радіатор.
Нагадаємо, що для нормального функціонування обігрівача потрібно знати правила експлуатації батареї, а також способи ефективного чищення радіатора зсередини.