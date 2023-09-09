Як витягнути зламаний ключ із замку: хитрий трюк із ручкою

Дістати шматочок зламаного ключа із замкової щілини легко. Достатньо мати під рукою простий предмет

Зламати ключ у замку може кожен. Якщо довелося зіткнутися з такою ситуацією, а викликати майстра з якихось причин неможливо, скористайтесь одним простим способом витягти відламану частину ключа.

Як самостійно витягнути зламаний ключ із серцевини замку

Хоч раз у житті багатьом доводилося стикатися із ситуацією, коли вставляєш ключ у замок, повертаєш його, а ключ ламається і частина його залишається всередині. Спроба дістати уламок із серцевини замку залишається безрезультатною. Але успішно зробити це можна завдяки лайфхаку.

Для цього знадобиться кулькова ручка. Її потрібно підпалити, попередньо вийнявши стрижень. Дотримуйтесь запобіжних заходів, не обпечіться і не влаштуйте пожежу. Розігріту ручку щільно притисніть до кінчика ключа, що виступає із замкової щілини, і трохи зачекайте. Розплавлений кінець ручки приклеїться до деталі ключа, що залишилася в замку. Буквально через хвилину різким рухом витягніть уламок із замкової щілини.

Замок залишиться непошкодженим. А зламаний ключ можна буде віднести до майстра, щоб він на його приклад зробив новий.

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