Подряпини з тарілок можна прибрати лише одним засобом: воно 100% є у вашому будинку

Згодом наш посуд зношується через щоденне використання

Незалежно від того, дбаєте ви про них чи ні, білі тарілки з часом неминуче втрачають свій гарний блиск, з’являються непривабливі чорні плями, а також подряпини. Але будьте впевнені: є ефективні способи розв'язати цю проблему та очистити посуд до блиску.

Виявляється, стерти всі ці подряпини можна за допомогою всього одного підручного засобу, який є в будинку в кожного, пише портал santeplus. І цей засіб – зубна паста.

Як прибрати подряпини з тарілок

Цей продукт не тільки очистить і відбілить ваші зуби, а й почорнілий посуд! Вам знадобиться тюбик зубної пасти, що відбілює, і волога тканина. Видавіть зубну пасту прямо на тарілку і протріть круговими рухами тканиною. Зазначимо, що паста має бути обов’язково білою.

Потім промийте тканину кілька разів чистою водою і потріть тарілки, доки чорні плями не зникнуть.

Ще один засіб, який є дуже ефективним при проблемах такого типу, — використання перекису водню. Налийте трохи перекису водню на ватний тампон і протріть темні подряпини.

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