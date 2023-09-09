Витяжка над плитою сяятиме від чистоти: який засіб потрібно використовувати

Доступний засіб позбавить необхідності витрачати багато сил на прибирання

Не всі господині очищають витяжку щоразу, як роблять прибирання на кухні. Хоча на цьому побутовому приладі збирається жиру та нагару чи не стільки ж, скільки й на плиті.

Позбутися застарілих забруднень дуже складно. Для цього доводиться купувати недешеві засоби побутової хімії, або шукати народні методи боротьби із брудом. Так, для чищення витяжки в домашніх умовах можна приготувати копійчаний засіб.

Для приготування ефективного засобу проти жиру на кухонній витяжці знадобляться два засоби, які точно є в кожному будинку – 2 столові ложки лимонної кислоти та 1 столова ложка засобу для миття посуду. Інгредієнти потрібно змішати, додати до них літр гарячої води та добре розмішати отриманий засіб.

Решітку з кухонної витяжки необхідно замочити в саморобному розчині на пів години. Якщо бажання знімати решітку немає, можна розпорошити на неї засіб із пульверизатора. Через 30 хвилин необхідно за допомогою щітки або ганчірки видалити розм'яклі залишки жиру та нагару, а потім ополоснути решітку теплою водою.

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