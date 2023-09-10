Готуємось до холодів: як перевірити, що з вікна дме

Цей простий спосіб утеплить ваш дім

Перед приходом зими варто оглянути вікна щодо утворення протягів. Одну корисну пораду у цьому питанні можна знайти в даному матеріалі.

Вікна у вашій квартирі або будинку можуть бути однією з потенційних причин, через які ви можете відчувати холод у приміщенні. Якщо в кімнаті є протяги, вона може не прогрітися належним чином.

Тепер розгляньмо простий та ефективний спосіб дізнатися, чи є проблема з витоком повітря у вікнах, який допоможе вам виправити цю ситуацію. Вам знадобиться лише звичайна свічка, пише lifehack.org.

Запечатування витоку повітря — важливий етап підготовки до опалювального сезону. Для досягнення максимальної ефективності вашої системи опалення переконайтеся, що ваші віконні отвори герметичні та не пропускають повітря. Як це зробити:

Розташуйте свічки всередині приміщення в день із сильним вітром та закритими вікнами. Якщо полум’я свічки почне колихатися, це вказуватиме на наявність витоку повітря поблизу.

Якщо це дійсно так, то необхідно забезпечити герметичність всіх можливих місць для витоку повітря, насамперед утеплити двері та вікна. Як альтернативу, можна просто розмістити пухирчасту плівку між віконною рамою та вікном, щоб уникнути появи холодних протягів.