Не побачите жодного метелика: як назавжди позбутися молі

Прості продукти допоможуть швидко впоратися з міллю

Попри свої маленькі розміри міль здатна приносити велику шкоду. Якщо в будинку завелася ця комаха, можна попрощатися з хутряними та вовняними речами.

Існує багато доступних народних способів, які допомагають позбутися молі. Але через те, що ця комаха не переносить деякі запахи, одним із найкращих засобів від комах є саше.

Як позбутися молі

Боротьбу з міллю слід починати з прання та прибирання. По можливості виперіть речі на програмі з високою температурою прання. Речі, які не можна прати у гарячій воді, можна здати у хімчистку.

Також слід ретельно почистити килими, домашній текстиль, прочистити вентиляційні отвори та вимити шафи. Після цього розкладіть на полицях ароматичні саше від молі.

Зберіть шкірку цитрусових, висушіть її та подрібніть у кавомолці. Отриманий порошок пересипте в полотняні мішечки, які потрібно зберігати у шафі. Сильний запах відлякуватиме міль.

За бажання можна не подрібнювати шкірку, а просто розкласти її там, де зберігаються речі.

Ще одним доступним засобом від молі є кава. Вона не тільки відлякуватиме шкідників, а й поглинатиме неприємні запахи. Змішайте кавові зерна зі шкіркою цитрусових, щоб напевно позбутися молі.

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