Деякі предмети не можна протирати паперовим рушником: про цю тонкість мало хто знає

Паперові рушники — незамінні помічники в побуті, але далеко не завжди їх можна використовувати

Справжньою знахідкою в побуті є паперові рушники. Їх можна застосовувати не тільки для догляду за шкірою рук і обличчя, але й для того, щоб боротися з різними забрудненнями, вбирати надлишки рідини на поверхнях. З його допомогою можна легко відмити пластикові контейнери від жиру та неприємного запаху. Після використання рушник просто викидається у відро для сміття.

Але не завжди використання цього засобу виправдане і не приносить додаткових клопотів. Є випадки, коли паперовий рушник краще не застосовувати.

Які предмети не можна протирати паперовим рушником

Насамперед паперовий рушник не варто застосовувати у тих випадках, коли він може сильно розмокнути, а його дрібні частинки прилипнуть до поверхні. Не рекомендується очищати рушником із паперу обробну дошку. Він вбере зайву вологу, але залишить після себе волока, які доведеться ретельно вимивати водою.

Те саме стосується випадків догляду за меблями з натурального дерева. Паперовий рушник залишить волокна целюлози в структурі пористої деревини, звідки їх практично неможливо видалити.

Якщо на килим розіллється рідина, не поспішайте виводити пляму за допомогою паперового рушника. Папір розмокне і розвалиться на дрібні частинки, тим самим забруднить килим ще більше. У такому випадку найкраще використовувати м’яку тканину, яка добре вбирає вологу.

Ніколи не протирайте окуляри, екран смартфона, ноутбука та телевізора паперовим рушником чи серветками. Тільки на перший погляд здається, що вони м’які та не зашкодять покриттю. Насправді папір може залишити по собі подряпини. Тому в цих випадках найкраще використовувати мікрофібру або замшу.

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