Душова лійка сяятиме: фантастичний трюк за 15 хвилин прибере наліт і грибок

Вода повинна проходити через чисті отвори, тому важливо мити душову лійку.

Якщо душова лійка забруднена, то це не тільки погіршує гігієну, розмножує грибок у ванній кімнаті, а може негативно відбитися на тиску води. Однак привести до ладу насадку допоможе всього один підручний засіб.

Для очищення душової лійки використовуйте не оцет і харчову соду, а ефективніший продукт – лимонну кислоту. Дієвим лайфхаком поділилося видання Express.

Так, згодом насадка для душу покривається вапняними відкладеннями, а ще там нерідко виникає грибок. На щастя, лимонна кислота легко видаляє будь-які забруднення. Натуральний інгредієнт швидко розчиняє стійкий вапняний наліт, іржу та плісняву.

Як очистити насадку для душу:

Зніміть душову лійку і помістіть її в ємність із водою. Насадка для душу має бути повністю вкрита водою. Розчиніть чайну ложку лимонної кислоти у невеликій кількості холодної води та додайте суміш у миску. Повертайте насадку душу у воді, щоб кислота могла дістатися кожної її частини. Залишіть лійку в кислому розчині на період від 15 до 45 хвилин, щоб весь наліт зник. Промийте насадку під чистою водою, приєднайте та спустіть воду, щоб вся кислота була змита.

Раніше "Телеграф" ділився ще одним лайфхаком-знахідкою для ванної кімнати. Щоб у приміщенні зберігався приємний аромат, спробуйте трюк зі відром для сміття, це замінить використання ароматичних спреїв.