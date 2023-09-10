Душова лійка сяятиме: фантастичний трюк за 15 хвилин прибере наліт і грибок
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Вода повинна проходити через чисті отвори, тому важливо мити душову лійку.
Якщо душова лійка забруднена, то це не тільки погіршує гігієну, розмножує грибок у ванній кімнаті, а може негативно відбитися на тиску води. Однак привести до ладу насадку допоможе всього один підручний засіб.
Для очищення душової лійки використовуйте не оцет і харчову соду, а ефективніший продукт – лимонну кислоту. Дієвим лайфхаком поділилося видання Express.
Так, згодом насадка для душу покривається вапняними відкладеннями, а ще там нерідко виникає грибок. На щастя, лимонна кислота легко видаляє будь-які забруднення. Натуральний інгредієнт швидко розчиняє стійкий вапняний наліт, іржу та плісняву.
Як очистити насадку для душу:
- Зніміть душову лійку і помістіть її в ємність із водою. Насадка для душу має бути повністю вкрита водою.
- Розчиніть чайну ложку лимонної кислоти у невеликій кількості холодної води та додайте суміш у миску.
- Повертайте насадку душу у воді, щоб кислота могла дістатися кожної її частини.
- Залишіть лійку в кислому розчині на період від 15 до 45 хвилин, щоб весь наліт зник.
- Промийте насадку під чистою водою, приєднайте та спустіть воду, щоб вся кислота була змита.
Раніше "Телеграф" ділився ще одним лайфхаком-знахідкою для ванної кімнати. Щоб у приміщенні зберігався приємний аромат, спробуйте трюк зі відром для сміття, це замінить використання ароматичних спреїв.