Стануть бездоганно чистою: чим чистити білі меблі

Невеликі хитрощі допоможуть видалити всі забруднення і меблі завжди будуть виглядати як нові

Білі меблі є основою багатьох стилів інтер’єру. Вони роблять простір світлішим та повітрянішим. Але далеко не кожен вирішується на покупку білих лакованих меблів для свого будинку, оскільки вони потребують частого і дбайливого догляду. Насправді доступні засоби допоможуть зробити так, щоб меблі завжди виглядали чистими й сяючими.

Для щоденного догляду за лакованими меблями та видалення пилу використовуйте вологу тканину, змочену теплою водою та суху м’яку тканину з мікрофібри, щоб видаляти залишки вологи та надавати поверхні блиску.

Пожовтіння через сонце. Якщо ваші лаковані меблі набули жовтого відтінку через сонце, ви можете відновити їх блиск за допомогою перекису водню. Нанесіть засіб та обережно потріть протягом декількох хвилин. Потім обов’язково добре висушіть поверхню та відполіруйте сухою тканиною, повернувши меблям початковий блиск.

Поверхня стала матовою. Якщо лаковані меблі втратили блиск і виглядають тьмяними, можна приготувати суміш скипидару та лляної олії. Обидва компоненти потрібно взяти в рівних пропорціях. Нанесіть суміш на поверхню чистою тканиною, а потім протріть іншою сухою тканиною, щоб відновити блиск меблів.

Сліди від маркера чи ручки. Щоб їх видалити, змочіть чисту тканину спиртом і енергійно потріть пляму до повного зникнення. Повторіть процедуру, якщо видалити пляму з першого разу не вдалося.

Масляні, жирні плями. Використовуйте тканину, змочену в мильному розчині з додаванням нашатирного спирту. Обов’язково витирайте поверхню іншою сухою безворсовою тканиною.

Сліди пальців. Такий вид забруднення видаляється за допомогою ганчірки, змоченою у теплій воді з додаванням невеликої кількості аміаку.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим протирати поверхні, щоб на них ще довго не осідав пил.