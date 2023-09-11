Два доступні засоби та іржі як не бувало: хитрий трюк для дому

Позбутися іржі можна без застосування агресивних засобів

Іржа може раптово з’явитися на предметах домашнього вжитку будь-якої миті. Далеко не на всіх поверхнях можна застосувати спеціалізований засіб від іржі, або зняти її сталевою щіткою або наждачним папером.

Водночас можна змішати найпростіший, швидкий та ефективний засіб від іржі з двох інгредієнтів, які є в будь-якому будинку.

Як розчинити іржу

Для приготування засобу знадобиться лимонна кислота та перекис водню. Також варто мати під рукою пластиковий контейнер. Він знадобиться як ємність, де очищатиметься іржавий предмет.

У контейнер необхідно налити стільки перекису водню, щоб повністю занурити у неї іржавий предмет. Після цього додати лимонну кислоту. Чим більше цього засобу, тим швидше розчиниться іржа. Необхідно, щоб усі крихти кислоти розчинилися в перекисі водню. В отриманий розчин необхідно занурити іржавий предмет.

В результаті реакції відбуватиметься буріння та нагрівання розчину. Іржа зникне за лічені хвилини, а під нею залишиться метал без пошкоджень.

Раніше "Телеграф" розповідав, як легко позбутися плісняви в будинку.