Любите заряджати телефон у ліжку? Є дві причини, чому так робити не можна

Заряджання телефону в ліжку вбиває батарею

Багато хто любить залишати телефон на зарядці на всю ніч у ліжку, проте насправді це шкодить пристрою та може скоротити термін його служби.

Є одразу дві причини, чому так не можна робити. Їх називає видання Android Authority.

Заряджання телефону в ліжку вночі дуже зручне, оскільки пристрій знаходиться під рукою і до ранку вже повністю заряджений. Але в такий спосіб можна пошкодити акумулятор.

Перший нюанс, який шкодить вашому телефону, — протягом ночі гаджет повністю зарядиться, досягне 100% заряду, але скоро цей показник впаде до 99%, і зарядка почнеться заново. А, як пояснюють експерти, велика кількість повних циклів заряджання погано впливає на довговічність роботи батареї. Оптимально заряджати її при показниках від 20% до 80% заряду.

Другий нюанс — під час заряджання пристрій нагрівається, а якщо він ще знаходиться в чохлі і в ліжку, то температура піднімається ще вище. А нагрівання знижує термін служби літій-іонних батарей і оптимально заряджати телефони без чохла, на плоских і добре вентильованих поверхнях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які хитрощі допоможуть зарядити ваш телефон швидше.