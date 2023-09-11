Весь жир зникне: фантастичний трюк без зайвих зусиль очистить духовку

Замість магазинних хімікатів спробуйте видалити бруд у духовці за допомогою підручних засобів

Один із найзабрудненіших приладів на кухні – духовка, проте її просто очистити без використання магазинної побутової хімії. Видалити жир допоможуть два компоненти, які знайдуться у вашому домі.

Щоб очистити духовку від жиру, скористайтесь простим лайфхаком. Про це розповідає видання Express.

Так, лимон у поєднанні з харчовою содою швидко очистить духовку від залишків їжі та іншого бруду. Цитрус має потужну дію в знищенні бактерій і позбавленні жиру. Завдяки натуральній кислоті цей фрукт часто використовують у прибиранні.

Блогер @mama_mila у TikTok показала на відео, як використовувати лимон для чищення духовки. Для цього потрібно наповнити миску водою і покласти один нарізаний лимон. Потім поставте ємність в духовку на 20 хвилин або просто доти, доки не помітите пару. Обов’язково слідкуйте за сумішшю протягом усього процесу, щоб вона не википіла. Комбінація цитрусу та води пропарить духовку, завдяки чому забруднення просто видалятиметься.

Після цього потрібно посипати харчову соду на поверхню духовки та використовувати лимонну воду, щоб без зайвих зусиль прибрати жир і бруд. Ви можете нанести суміш на ганчірку з мікрофібри, а потім протерти всі ділянки всередині приладу.

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