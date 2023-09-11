Навіщо ставити на ніч склянку оцту в холодильник: порада, якої вам не вистачало

Просте та дуже ефективне вирішення популярної проблеми

Щоб холодильник довше залишався у хорошому стані, без забруднень, необхідно періодично ретельно його чистити. Однак навіть із цим ніхто не застрахований від такого "сюрпризу", як неприємний запах із холодильника. На щастя, є одна дуже проста, швидка та економічна порада, як цю проблему вирішити.

Все, що вам потрібно — це склянка оцту, пише портал santeplus. Ну і перш ніж застосовувати цей лайфхак, обов’язково спочатку наведіть лад усередині свого холодильника.

Навіщо ставити оцет на ніч у холодильник

Все просто, оцет — це натуральний інгредієнт, який відмінно усуває будь-які неприємні запахи, причому не тільки з холодильника. Також він відомий своїми очищальними, відбілювальними і знежирювальними властивостями. Однак сьогодні лише про неприємні запахи.

Перевірте продукти з терміном придатності або цвіллю, наведіть порядок на полицях і огляньте стінки холодильника, щоб переконатися, що не пролилися напої, такі як молоко або вино. Потім ретельно очистьте кожну поверхню і поставте склянку оцту на полицю і залиште її на ніч. За цей час, поки холодильник не відкривається, оцет вловить будь-який неприємний запах, щоб його повністю усунути.

"Телеграф" писав раніше, які продукти не можна зберігати у дверцятах холодильника. Хазяйкам слід узяти це на замітку.