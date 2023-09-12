Рус

Для чого насправді зроблені пухирці на зубній щітці: вони там не просто так

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Зубна щітка
Зубна щітка. Фото freepik.com

Справжнє призначення нерівностей на звороті зубної щітки

Зубна щітка – предмет щоденного використання, без якого важко уявити комфортне чищення зубів. Незважаючи на це далеко не всі знайомі з усіма опціями, які притаманні щітці.

Невід’ємною частиною кожної щітки для чищення зубів є незвичайна зворотна сторона. Рідко яка щітка зроблена гладкою зі зворотного від щетини боку. Зазвичай на ній розташовуються пухирці або інші нерівності із пластику або силікону. Як і різнокольорова щетина, вони зроблені на щітці не просто так, а виконують важливу функцію.

Зворотний бік зубної щітки потрібно використовувати для очищення язика. Саме він часто є причиною неприємного запаху з рота, оскільки на ньому накопичується наліт.

Після ретельного чищення зубів необхідно користуватися зворотним боком щітки та очищати язик. Чистити його потрібно плавними рівномірними рухами від основи (кореня) до кінчика язика. У перервах після декількох рухів щітку краще споліскувати водою, щоб змити наліт, що накопичився. Також не варто забувати чистити внутрішній бік щік.

Раніше "Телеграф" розповідав, для чого у пляшках для вина зроблена западина і як насправді правильно використовувати отвір у ручці пилососу.

Теги:
#Зубна щітка #Лайфхак