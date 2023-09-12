Для чого насправді зроблені пухирці на зубній щітці: вони там не просто так
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Справжнє призначення нерівностей на звороті зубної щітки
Зубна щітка – предмет щоденного використання, без якого важко уявити комфортне чищення зубів. Незважаючи на це далеко не всі знайомі з усіма опціями, які притаманні щітці.
Невід’ємною частиною кожної щітки для чищення зубів є незвичайна зворотна сторона. Рідко яка щітка зроблена гладкою зі зворотного від щетини боку. Зазвичай на ній розташовуються пухирці або інші нерівності із пластику або силікону. Як і різнокольорова щетина, вони зроблені на щітці не просто так, а виконують важливу функцію.
Зворотний бік зубної щітки потрібно використовувати для очищення язика. Саме він часто є причиною неприємного запаху з рота, оскільки на ньому накопичується наліт.
Після ретельного чищення зубів необхідно користуватися зворотним боком щітки та очищати язик. Чистити його потрібно плавними рівномірними рухами від основи (кореня) до кінчика язика. У перервах після декількох рухів щітку краще споліскувати водою, щоб змити наліт, що накопичився. Також не варто забувати чистити внутрішній бік щік.
Раніше "Телеграф" розповідав, для чого у пляшках для вина зроблена западина і як насправді правильно використовувати отвір у ручці пилососу.