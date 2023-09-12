Вартість — копійки, а результат гарантований: як відчистити "пралку" від плісняви

Чорна пліснява нерідко з’являється саме на манжеті барабана

Повне видалення плісняви з пральної машини цілком можливе, навіть якщо в ній вже присутня чорна пліснява. Розв'язати цю проблему можна за копійки, але результат від чищення вас приємно здивує.

Часто саме на манжеті "пралки" утворюється чорна пліснява і, як наслідок, неприємний запах. Просто і недорого можна почистити машинку від плісняви, використовуючи один перевірений лайфхак, пише cpykami.

Як почистити пральну машину від плісняви

Запустіть порожню пральну машину в будь-якому режимі, який містить підігрів води до 90 градусів. У відсік для порошку додайте 2 літри білизни (не гелю, а саме рідини, що коштує дешево). При необхідності через відсік для порошку додайте трохи води, щоб у барабані була суміш води з білизною, що покриває більшу частину плісняви на гумовому манжеті ущільнювача. Після того, як машина попрацювала приблизно годину, вимкніть її. Не чекайте, доки машина почне зливати воду і виконувати полоскання. Вода має залишитися всередині барабана. У цьому стані залиште машину на ніч, щоб білизна могла ефективно діяти. Наступного дня запустіть режим "Віджим + злив", а потім відкрийте машину та перевірте манжет. Він має бути практично ідеально чистим. Якщо залишилися сліди плісняви, нанесіть на них білизну в гелі (обов’язково використовуйте рукавички), залиште на пів години, потім змийте вологою чистою ганчіркою. Ви також можете запустити повний цикл прання з порожнім барабаном ще раз, щоб повністю позбутися залишків білизни. Після цього залиште дверцята машини відчиненими, щоб волога могла випаруватися і різкий запах повністю вивітрився.

Раніше ми писали, як прибрати плісняву у лотку пральної машини. Всього 5 хвилин — і відсік для порошку буде ідеально чистим.