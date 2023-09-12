Крани будуть як тільки з магазину: прості хитрощі, які повернуть сантехніці колишній блиск
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Швидке, екологічне та по-справжньому економічне видалення накипу
На змішувачах, чи то у ванній, чи кухні, накопичується багато бруду, бактерій та інших грибків, не кажучи вже про цей нещадний вапняк. Це нормально, що сантехніка з часом зношується, проте хтось не мріє про те, щоб змішувачі блищали так само як у перший день.
Чарівного засобу, який зробить всю роботу сам, на жаль, немає, проте є кілька хитрощів, які допоможуть спростити прибирання. Щоб полегшити очищення кранів, ось вам кілька швидких та простих порад від порталу santeplus.
Як очистити крани до блиску
- Лимон
Цей маленький жовтий фрукт, що володіє нейтралізувальними, протигрибковими та антисептичними властивостями, є одним з натуральних інгредієнтів, які найкраще підходять для надання блиску вашим кранам. Вам знадобиться: 1 лимон, гаряча вода та серветка з мікрофібри.
Розріжте лимон навпіл або на кілька часточок. Протріть кран тканиною з мікрофібри, щоб видалити пил та бруд. Потім проведіть скибочками лимона по всьому крану та залиште на кілька хвилин. Після цього протріть змішувачі тканиною, змоченою в гарячій воді, щоб видалити залишки лимона.
- Борошно
Цей інгредієнт чудово видаляє плями іржі та кірку грибка з ваших кранів. Вам знадобиться: борошно, вода та тканина з мікрофібри.
Спочатку протріть кран тканиною з мікрофібри, щоб видалити бруд та пил. Потім нанесіть борошно по всьому крану і залиште приблизно на 5 хвилин. Використовуйте вологу ганчірку, щоб очистити змішувач від борошна.
- Харчова сода
Сліди вапняного нальоту та інших бактерій зникнуть як за помахом чарівної палички всього за кілька хвилин завдяки цьому інгредієнту. Вам знадобиться: 1/4 склянки харчової соди, 1/2 склянки теплої води та серветка з мікрофібри.
Протріть кран тканиною з мікрофібри, щоб видалити весь пил. Потім змішайте харчову соду та гарячу воду в мисці, щоб вийшла паста. Нанесіть її на крани. Залишіть на кілька хвилин, потім промийте великою кількістю води і висушіть тканиною.
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