Крани будуть як тільки з магазину: прості хитрощі, які повернуть сантехніці колишній блиск

Швидке, екологічне та по-справжньому економічне видалення накипу

На змішувачах, чи то у ванній, чи кухні, накопичується багато бруду, бактерій та інших грибків, не кажучи вже про цей нещадний вапняк. Це нормально, що сантехніка з часом зношується, проте хтось не мріє про те, щоб змішувачі блищали так само як у перший день.

Чарівного засобу, який зробить всю роботу сам, на жаль, немає, проте є кілька хитрощів, які допоможуть спростити прибирання. Щоб полегшити очищення кранів, ось вам кілька швидких та простих порад від порталу santeplus.

Як очистити крани до блиску

Лимон

Цей маленький жовтий фрукт, що володіє нейтралізувальними, протигрибковими та антисептичними властивостями, є одним з натуральних інгредієнтів, які найкраще підходять для надання блиску вашим кранам. Вам знадобиться: 1 лимон, гаряча вода та серветка з мікрофібри.

Розріжте лимон навпіл або на кілька часточок. Протріть кран тканиною з мікрофібри, щоб видалити пил та бруд. Потім проведіть скибочками лимона по всьому крану та залиште на кілька хвилин. Після цього протріть змішувачі тканиною, змоченою в гарячій воді, щоб видалити залишки лимона.

Борошно

Цей інгредієнт чудово видаляє плями іржі та кірку грибка з ваших кранів. Вам знадобиться: борошно, вода та тканина з мікрофібри.

Спочатку протріть кран тканиною з мікрофібри, щоб видалити бруд та пил. Потім нанесіть борошно по всьому крану і залиште приблизно на 5 хвилин. Використовуйте вологу ганчірку, щоб очистити змішувач від борошна.

Харчова сода

Сліди вапняного нальоту та інших бактерій зникнуть як за помахом чарівної палички всього за кілька хвилин завдяки цьому інгредієнту. Вам знадобиться: 1/4 склянки харчової соди, 1/2 склянки теплої води та серветка з мікрофібри.

Протріть кран тканиною з мікрофібри, щоб видалити весь пил. Потім змішайте харчову соду та гарячу воду в мисці, щоб вийшла паста. Нанесіть її на крани. Залишіть на кілька хвилин, потім промийте великою кількістю води і висушіть тканиною.

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