Від затхлості в оселі не залишиться і сліду, якщо зробити це з апельсином

Затхлість важко побороти лише провітрюванням

Іноді у квартирі виникає неприємний запах, який не так легко усунути, просто провітрюючи приміщення — коли ви закриваєте вікна та двері, запах знову з’являється. Усунення затхлих ароматів у більшості випадків складне завдання, але це цілком можливо.

Позбутися неприємного запаху в приміщеннях можна з використанням звичайного апельсина. Про це пише prostoway. Запах "старості" та затхлості у вашому домі зникне повністю.

Як прибрати неприємний запах вдома

Візьміть один великий апельсин, зніміть цедру, подрібніть її і помістіть у скляну банку. Потім залийте цю цедру склянкою оцту, закрийте банку герметично та залиште розчин у ній на 7 днів. Після цього процідіть готовий апельсиновий настій і перелийте його в пляшку з розпилювачем, щоб обприскувати всі приміщення: підлогу, килими, штори тощо.

Раніше ми писали, як прибрати неприємний запах у холодильнику. Цей спосіб ще й продовжує свіжість продуктів харчування усередині пристрою.

Також "Телеграф" розповідав, як позбутися неприємного запаху на кухні. Лише три інгредієнти допоможуть впоратися з проблемою.