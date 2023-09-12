Частіше, ніж ви думаєте: скільки разів на тиждень треба міняти рушники

Не змінюючи банні рушники вчасно, ви ризикуєте своїм здоров’ям

Є щось дуже заспокійливе в тому, щоб завернутися у великий, пухнастий і м’який рушник після ванни або душу. Набагато менш втішно думати про мікроби та бактерії, які можуть на ньому розмножуватися.

Портал Good Housekeeping зазначає, що ці мікроорганізми є навіть на щойно вимитій шкірі, звідки вони переносяться на тканину. Тому помилково думати, що ваш рушник у ванній підходить завжди, оскільки ви використовуєте його лише на чистому тілі.

Що буде, якщо не прати рушники

У ванних кімнатах зазвичай тепло і волого. Особливо якщо в приміщенні не дуже хороша вентиляція. Це робить їх ідеальним середовищем для розмноження бактерій, тобто на вашому рушнику також можуть бути мікроби та грибки, що переносяться повітрям.

Висушування щойно вимитого тіла рушником, на якому потенційно є кілька типів бактерій, може призвести до різноманітних інфекцій. Крім того, несвіжі рушники набувають стійкого неприємного запаху вогкості, який потім чітко відчувається від вашої шкіри.

Як часто потрібно міняти рушник

Не панікуйте, нема потреби прати рушники після кожного використання. Як часто потрібно міняти рушник для тіла — за словами експертів, прання після кожних 3-4 використань достатньо, щоб зберегти їхню гігієну. При цьому, якщо говорити про рушники для спортзалу, їх потрібно прати щоразу. Ваші гімнастичні рушники не тільки покриті потом, але й можуть контактувати в громадському місці з безліччю бактерій.

Рушники для рук слід прати не рідше одного разу на тиждень. Але в тих будинках, де є діти, домашні тварини або часті гості, може знадобитися прати рушники кожні 2-3 дні. Ідеальний варіант — видавати гостям чистий рушник і прати його після того, як вони підуть. Як часто потрібно міняти рушник для обличчя – раз на 2-3 дні, але якщо у вас проблемна шкіра – краще частіше. Якщо ви використовуєте фланель для вмивання обличчя, її слід прати після кожного використання.

Раніше ми писали, як запобігти розмноженню небезпечних бактерій у себе на кухні. Кухонні рушники – це смертельний розсадник інфекцій, якщо неправильно з ними поводитися.