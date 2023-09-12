Допоможе одна рослина: як назавжди позбутися павуків

Просте рішення, щоб позбутися непроханих гостей у будинку

Непрохані гості у вигляді павуків можуть завестися абсолютно у будь-якому житловому приміщенні. Вони живуть у брудних чи темних місцях. З холодами павуки починають шукати теплі місця і таким чином опиняються усередині житла. Ще однією причиною появи павуків є висока вологість та бруд.

Існує дуже багато способів позбавитися цих комах — від покупної хімії до застосування народних засобів. Одним із найпростіших способів прогнати павуків з дома — поставити в кімнаті рослину, запах якої їх відлякуватиме.

Дешевий і простий спосіб позбутися павуків у будинку

Павуки бояться різких ароматів. Проти них використовують оцет, каштан, цитрусові, лісові горіхи. Але найбільше павуки не виносять аромату м’яти.

Навіть одного вазону з м’ятою вистачить для того, щоб вигнати неприємну комаху з кімнати. Якщо в будинку завелося дуже багато павуків, у кожному приміщенні радять розмістити по кілька вазонів і незабаром усі комахи зникнуть без сліду.

Для вигнання павуків можна використати будь-який вид м’яти. Підійде декоративна імбирна м’ята, або м’ята карамельна, яка стійка до хвороб. Перечну, шоколадну, апельсинову та яблучну м’яту можна використовувати ще й для надання смаку різним стравам.

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