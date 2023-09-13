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Смороду не буде: з чим промити пральну машину, щоб неприємний запах зник

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Пральна машина не повинна смердіти
Пральна машина не повинна смердіти. Фото pexels.com

Багато хто використовують для очищення пральної машини таблетки для посудомийки, проте є ефективніший засіб

Іноді в пральній машині може виникнути неприємний запах. Сморід здатен просочуватися при пранні, через що смердіти будуть і ваші речі, проте цю проблему легко вирішити.

Щоб усунути неприємний запах, промийте пральну машину з одним підручним засобом. Про ефективний лайфхак розповідає Express.

Якщо пральна машина смердить, скористайтесь простим способом. Багато хто використовує для чищення приладу таблетки для посудомийки, проте цей продукт занадто агресивний і може завдати шкоди. Натуральна альтернатива — харчова сода, яка доступна та дієва. Після "порожнього" прання з цим інгредієнтом натяку на запахи вогкості, затхлості та грибка не залишиться.

Так, щоб позбавитися неприємного запаху в пральній машині, додайте в барабан трохи харчової соди (близько 500 г). Кристали очистять внутрішні поверхні приладу, включаючи труби, звідки й може виходити сморід.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у пральній машині іноді з’являється чорна пліснява. Однак із неприємністю допоможе впоратися один фантастичний метод.

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#Лайфхак #Пральна машина