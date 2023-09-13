Зникне стійкий жир і плями, що пригоріли: всього один засіб ідеально очистить брудну сковорідку

Ця порада дуже ефективна та економічна.

Чищення сковорідок може виявитися стомливим завданням, тим більше, що рідина для миття посуду іноді не видаляє залишки, що залишилися на цьому посуді. На щастя, на нашій кухні є один чудовий інгредієнт, який впорається з будь-яким брудом.

Альтернативою мийного засобу, який часто містить хімічні речовини, що можуть пошкодити поверхню сковорідок, є харчова сода, пише портал santeplus. Цей білий порошок видалить стійкі залишки їжі, накип і додасть блиску вашому посуду.

Як очистити брудну сковороду харчовою содою

Щоб скористатися цією порадою, вам знадобиться харчова сода з яблучним оцтом. Комбінація цих двох інгредієнтів видаляє будь-який бруд, що прилип до сковороди.

Почніть з того, що посипте посуд тонким шаром білого порошку, а потім рясно полийте розчином натуральної кислоти. Залишіть цю суміш діяти на кілька хвилин, щоб вона видалила всі стійкі залишки. Після цього все, що вам потрібно зробити, це промити сковорідку холодною водою і протерти серветкою з мікрофібри.

Раніше Телеграф писав, як підготувати нову сковороду до використання. Одну процедуру необхідно здійснити відразу після покупки кухонного начиння.