Спрямуйте погляд вниз: яку частину житла варто утеплити на зиму

Підлогу можна утеплити зробивши ізоляцію, або простішим способом — є швидкі рішення

Ізоляція підлоги, якщо ви живете в будинку чи квартирі на першому поверсі це спосіб зберегти тепло у вашому помешканні. Але лайфхаки з утеплення можуть знадобитися і на вищих поверхах, адже підлога може бути холодною і від протягів.

В залежності від типу підлоги, пише Energysavingtrust є різниця і в механізмі дій. У багатьох нових будинках підлога зроблена з бетону. Її можна покрити ізоляційними плитами зверху. Старі будинки частіше мають дерев’яну підлогу.

Утеплення підлоги ізоляцією

В залежності від типу підлоги та утеплення можна обрати різні матеріали. Мінеральна вата — недорогий матеріал, ефективний і як утеплювач, і як звукоізоляція. Вата дуже проста в монтажі, стійка до біологічних забруднень. Однак вона може викликати алергію, а також добре вбирає воду. Пінопласт — полімер, стійкий до вологи. Не деформується, не пропускає тепло, поглинає шум. Сипучі матеріали – керамзит або деревна стружка. Мають відмінні теплоізоляційні властивості.

Етапи утеплення бетонної підлоги:

Старе покриття знімається до основи. Також видаляється стара стяжка.

Плити перекриттів при необхідності ремонтують, стики герметизують. Потім поверхня ретельно очищається від сміття і залишків старої стяжки.

Гідроізоляція.

Укладення утеплювача.

Укладення додаткового шару плівки.

Укладення армуючої сітки.

Заливається цементно-піщана суміш.

Після висихання двічі покривається грунтовкою.

На готову стяжку укладається фінішне покриття.

Етапи ізоляції дерев'яної підлоги:

Старий матеріал покриття демонтується.

Укладається пароізоляція (може бути звичайна плівка)

Укладається обраний матеріал

На лаги кріпляться вирівнювальні пластини з фанери.

Монтується декоративне покриття будь-якого типу.

Якщо часу та грошей робити нову ізоляцію на підлозі ви не маєте, то є простіші рішення. Деякі з них практикуються в оселях українців роками.

Швидкі рішення з утеплення підлоги:

закрити щілини між підлогою та плінтусами, щоб зменшити протяги, використовуючи тюбик герметика,

додати килим, варто обирати із товстіших матеріалів, оскільки вони мають більшу теплоізоляційну цінність,

перекласти лінолеум або ламінат на підкладку аби ізолювати від поверхні — гуму, пінопласт тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що позбутися протягів можна за допомогою старих шкарпеток. Однак це не єдине застосування поодиноких шкарпеток, що можуть зайтися вдома. З них можна зробити навіть грілку.