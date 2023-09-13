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Спрямуйте погляд вниз: яку частину житла варто утеплити на зиму

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Килим може допомогти з теплоізоляцією
Килим може допомогти з теплоізоляцією. Фото smartkilim.com

Підлогу можна утеплити зробивши ізоляцію, або простішим способом — є швидкі рішення

Ізоляція підлоги, якщо ви живете в будинку чи квартирі на першому поверсі це спосіб зберегти тепло у вашому помешканні. Але лайфхаки з утеплення можуть знадобитися і на вищих поверхах, адже підлога може бути холодною і від протягів.

В залежності від типу підлоги, пише Energysavingtrust є різниця і в механізмі дій. У багатьох нових будинках підлога зроблена з бетону. Її можна покрити ізоляційними плитами зверху. Старі будинки частіше мають дерев’яну підлогу.

Утеплення підлоги ізоляцією

В залежності від типу підлоги та утеплення можна обрати різні матеріали. Мінеральна вата — недорогий матеріал, ефективний і як утеплювач, і як звукоізоляція. Вата дуже проста в монтажі, стійка до біологічних забруднень. Однак вона може викликати алергію, а також добре вбирає воду. Пінопласт — полімер, стійкий до вологи. Не деформується, не пропускає тепло, поглинає шум. Сипучі матеріали – керамзит або деревна стружка. Мають відмінні теплоізоляційні властивості.

Етапи утеплення бетонної підлоги:

  • Старе покриття знімається до основи. Також видаляється стара стяжка.
  • Плити перекриттів при необхідності ремонтують, стики герметизують. Потім поверхня ретельно очищається від сміття і залишків старої стяжки.
  • Гідроізоляція.
  • Укладення утеплювача.
  • Укладення додаткового шару плівки.
  • Укладення армуючої сітки.
  • Заливається цементно-піщана суміш.
  • Після висихання двічі покривається грунтовкою.
  • На готову стяжку укладається фінішне покриття.

Етапи ізоляції дерев'яної підлоги:

  • Старий матеріал покриття демонтується.
  • Укладається пароізоляція (може бути звичайна плівка)
  • Укладається обраний матеріал
  • На лаги кріпляться вирівнювальні пластини з фанери.
  • Монтується декоративне покриття будь-якого типу.

Якщо часу та грошей робити нову ізоляцію на підлозі ви не маєте, то є простіші рішення. Деякі з них практикуються в оселях українців роками.

Швидкі рішення з утеплення підлоги:

  • закрити щілини між підлогою та плінтусами, щоб зменшити протяги, використовуючи тюбик герметика,
  • додати килим, варто обирати із товстіших матеріалів, оскільки вони мають більшу теплоізоляційну цінність,
  • перекласти лінолеум або ламінат на підкладку аби ізолювати від поверхні — гуму, пінопласт тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що позбутися протягів можна за допомогою старих шкарпеток. Однак це не єдине застосування поодиноких шкарпеток, що можуть зайтися вдома. З них можна зробити навіть грілку.

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#Зима #утеплення #Підлога