Спрямуйте погляд вниз: яку частину житла варто утеплити на зиму
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Підлогу можна утеплити зробивши ізоляцію, або простішим способом — є швидкі рішення
Ізоляція підлоги, якщо ви живете в будинку чи квартирі на першому поверсі це спосіб зберегти тепло у вашому помешканні. Але лайфхаки з утеплення можуть знадобитися і на вищих поверхах, адже підлога може бути холодною і від протягів.
В залежності від типу підлоги, пише Energysavingtrust є різниця і в механізмі дій. У багатьох нових будинках підлога зроблена з бетону. Її можна покрити ізоляційними плитами зверху. Старі будинки частіше мають дерев’яну підлогу.
Утеплення підлоги ізоляцією
В залежності від типу підлоги та утеплення можна обрати різні матеріали. Мінеральна вата — недорогий матеріал, ефективний і як утеплювач, і як звукоізоляція. Вата дуже проста в монтажі, стійка до біологічних забруднень. Однак вона може викликати алергію, а також добре вбирає воду. Пінопласт — полімер, стійкий до вологи. Не деформується, не пропускає тепло, поглинає шум. Сипучі матеріали – керамзит або деревна стружка. Мають відмінні теплоізоляційні властивості.
Етапи утеплення бетонної підлоги:
- Старе покриття знімається до основи. Також видаляється стара стяжка.
- Плити перекриттів при необхідності ремонтують, стики герметизують. Потім поверхня ретельно очищається від сміття і залишків старої стяжки.
- Гідроізоляція.
- Укладення утеплювача.
- Укладення додаткового шару плівки.
- Укладення армуючої сітки.
- Заливається цементно-піщана суміш.
- Після висихання двічі покривається грунтовкою.
- На готову стяжку укладається фінішне покриття.
Етапи ізоляції дерев'яної підлоги:
- Старий матеріал покриття демонтується.
- Укладається пароізоляція (може бути звичайна плівка)
- Укладається обраний матеріал
- На лаги кріпляться вирівнювальні пластини з фанери.
- Монтується декоративне покриття будь-якого типу.
Якщо часу та грошей робити нову ізоляцію на підлозі ви не маєте, то є простіші рішення. Деякі з них практикуються в оселях українців роками.
Швидкі рішення з утеплення підлоги:
- закрити щілини між підлогою та плінтусами, щоб зменшити протяги, використовуючи тюбик герметика,
- додати килим, варто обирати із товстіших матеріалів, оскільки вони мають більшу теплоізоляційну цінність,
- перекласти лінолеум або ламінат на підкладку аби ізолювати від поверхні — гуму, пінопласт тощо.
Раніше "Телеграф" розповідав, що позбутися протягів можна за допомогою старих шкарпеток. Однак це не єдине застосування поодиноких шкарпеток, що можуть зайтися вдома. З них можна зробити навіть грілку.