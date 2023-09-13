Порошок для прання більше не знадобиться: цікавий лайфхак із каштанами

Екологічний та дешевий спосіб зробити речі чистими

Для того щоб освіжити речі та відпрати забруднення не обов’язково використовувати пральний порошок. Є безліч доступних засобів, які стануть чудовою заміною покупної хімії. Одне з них — звичайнісінькі кінські каштани.

Покриті коричневою шкіркою плоди найчастіше використовуються для дитячих виробів. Але мало хто знає, що вони мають миючу і піноутворювальну здатність і тому можуть замінити пральний порошок. При чому використовувати їх можна не тільки для ручного, але і для прання у машинці, запевнює блогерка з ніком treesnpeace в Instagram.

Як прати речі каштанами

Є два способи використовувати каштани для прання. Обидва припускають, що напередодні плоди будуть подрібнені. Цілими каштани в пральну машину кидати не можна, щоб не зіпсувати техніку.

Перший метод. Розріжте каштани на кілька частин, складіть їх в полотняний мішечок і зав’яжіть його. Після цього мішечок можна відправити в барабан із брудними речами та увімкнути пральну машину.

Другий спосіб. Приготувати рідкий засіб для прання із каштанів. Для цього помийте плоди, поріжте на невеликі шматочки. Потім залийте нарізку водою так, щоб вона повністю покривала плоди й залиште на 10-12 годин. Потім процідіть каштановий настій. Отриману рідину використовуйте як звичайний рідкий засіб для прання.

Рідкий засіб для прання із каштанів придатний для використання протягом 5-6 днів. Це за умови, якщо він зберігатиметься в холодильнику.

Або ж можна подрібнити сушені каштани до стану порошку та пересипати у скляну ємність. За потреби потрібно залити 3 ст. л. каштанового порошку ⅔ склянки гарячої води, добре збовтати до появи піни та додати в таз з водою або відсік пральної машини.

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