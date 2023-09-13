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Швидко та без розводів: як ідеально вимити вікна

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Мийте вікна правильно
Мийте вікна правильно. Фото freepik.com

Погода для миття вікон також має значення

Восени деякі господині стурбовані тим, щоб напередодні холодів відмити вікна від забруднень. Завжди хочеться, щоб скло сяяло й на ньому не було жодних розводів. При чому зробити це легко і якнайшвидше.

Легко впоратися із завданням можна, якщо вдатися до деяких хитрощів. Адже значення має не лише інструмент та засіб для миття вікон, а й погода.

В яку погоду краще мити вікна

Як не дивно, сонячна погода — не найкращий день для миття вікон. Для цієї процедури найкраще вибирати сухий, теплий (але не спекотний) та похмурий день. У сонячний день засоби для миття дуже швидко випаровуватимуться, не встигаючи навіть подіяти. А при яскравому сонці важко зрозуміти, чи не залишилися розводи на склі.

З чого почати

Не поспішайте позбавлятися від забруднень на склі. Для початку потрібно прибрати бруд з карниза та рами. В іншому випадку, бруд, що скупчився на них, змішається з очищувачем і ще більше забруднить скло.

Чим мити вікна

Результат безпосередньо залежить від того, наскільки вдало було обрано засоби для миття вікон. За бажанням можна вибрати покупний засіб або змішати його самостійно з підручних продуктів. Наприклад, змішати 1/2 склянки оцту та 1/4 склянки медичного спирту.

Ганчірка для миття вікон повинна бути з тканини з мінімальною кількістю ворсу. Ідеальний матеріал – мікрофібра.

Після того як вікна будуть вимиті, непогано буде протерти їх засобом, який не дозволить бруду та пилу осідати на поверхні скла. Його склад "Телеграф" публікував раніше.

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#Прибирання #Вікна #Лайфхак