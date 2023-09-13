Швидко та без розводів: як ідеально вимити вікна

Погода для миття вікон також має значення

Восени деякі господині стурбовані тим, щоб напередодні холодів відмити вікна від забруднень. Завжди хочеться, щоб скло сяяло й на ньому не було жодних розводів. При чому зробити це легко і якнайшвидше.

Легко впоратися із завданням можна, якщо вдатися до деяких хитрощів. Адже значення має не лише інструмент та засіб для миття вікон, а й погода.

В яку погоду краще мити вікна

Як не дивно, сонячна погода — не найкращий день для миття вікон. Для цієї процедури найкраще вибирати сухий, теплий (але не спекотний) та похмурий день. У сонячний день засоби для миття дуже швидко випаровуватимуться, не встигаючи навіть подіяти. А при яскравому сонці важко зрозуміти, чи не залишилися розводи на склі.

З чого почати

Не поспішайте позбавлятися від забруднень на склі. Для початку потрібно прибрати бруд з карниза та рами. В іншому випадку, бруд, що скупчився на них, змішається з очищувачем і ще більше забруднить скло.

Чим мити вікна

Результат безпосередньо залежить від того, наскільки вдало було обрано засоби для миття вікон. За бажанням можна вибрати покупний засіб або змішати його самостійно з підручних продуктів. Наприклад, змішати 1/2 склянки оцту та 1/4 склянки медичного спирту.

Ганчірка для миття вікон повинна бути з тканини з мінімальною кількістю ворсу. Ідеальний матеріал – мікрофібра.

Після того як вікна будуть вимиті, непогано буде протерти їх засобом, який не дозволить бруду та пилу осідати на поверхні скла. Його склад "Телеграф" публікував раніше.