Вапняний наліт миттєво зникне: з яким засобом прокип’ятити чайник

Для очищення чайника не потрібні магазинні хімікати, все необхідне є у вашому будинку

Періодично в чайнику накопичується вапняний наліт, а внутрішні стінки покриває накип. Щоб повернути чистоту приладу, достатньо використовувати один підручний продукт, і мова не про лимонну кислоту.

Швидко та без зайвих зусиль можна очистити чайник від нальоту за допомогою харчової соди. Про ефективний лайфхак розповідає Express.

Як прибрати накип у чайнику

Харчова сода — натуральний компонент, який часто допомагає домогосподарствам у прибиранні. Порошок можна використовувати не тільки при випіканні, а й з метою боротьби з вапняним нальотом. У чайниках сода добре видаляє білі відкладення з дна. Бонус у тому, що цей інгредієнт доступний, більше того, можливо, вже знаходиться на вашій полиці.

Що потрібно робити, щоб очистити чайник від нальоту:

Просто додайте одну-дві столові ложки харчової соди в чайник і залийте водою; Закип’ятіть і дайте чайнику охолонути; Накип повинен розчинитися, тому обов’язково відразу вилийте рідину і наповніть чайник свіжою водою.

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