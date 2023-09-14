Чим протерти віконні рами, щоб жовтизна зникла назавжди: будуть сяяти

Все, що потрібно для прибирання, є на вашій кухні

Якщо ви регулярно усуваєте забруднення у вигляді бруду, пилу та жовтизни з пластикових вікон, то це значно продовжить термін їхньої служби. Жовті плями, брудні розводи та пил не лише погіршують зовнішній вигляд вікон, але також створюють сприятливе середовище для розмноження грибків та бактерій.

Але як очистити пластикові вікна від жовтизни та бруду, якщо проблема вже виникла? Не поспішайте вирушати в магазин за засобами для чищення, адже все необхідне для прибирання у вас є на кухні, пише santeplusmag. Просто запасіться яблучним оцтом, кристалічною содою і звичайним мийним засобом, який ви використовуєте для миття посуду.

Як відбілити віконну раму

Розчиніть 4 столові ложки соди в невеликому об'ємі води, а потім додайте по 4 столові ложки яблучного оцту та рідини для миття посуду. Добре перемішайте всі компоненти. Розчин готовий.

Нанесіть склад на віконні одвірки і залиште його там мінімум на 6 годин. Після цього акуратно протріть поверхню тканиною, щоб усунути пил та інші забруднення. Потім ретельно промийте косяки великою кількістю води та висушіть їх за допомогою чистої тканини. Тепер все готове!

Раніше ми писали, чим протерти вікна до блиску. Рекомендується використовувати розчин, який можна виготовити з дешевих компонентів.