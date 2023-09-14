Чим відмити шпалери від жиру: допоможе один простий продукт прямо з вашої кухні

Ваші шпалери допоможе очистити лайфхак зі звичайною содою

Шпалери можуть надати кімнаті гарної та елегантної атмосфери, але іноді ви можете помітити, що вони вимагають очищення. Плями жиру з’являються через такі фактори, як відбитки пальців, а також різних частинок і пилу, що осідає.

Портал housedigest пропонує один кухонний інгредієнт, який позбавить вас цих непривабливих слідів. Найкраще в цьому те, що він є майже в кожній кухні, — це звичайна харчова сода.

Як відмити шпалери від жиру

Щоб видалити непривабливі жирні плями зі шпалер, потрібно приготувати пасту з однієї чайної ложки води, змішаної зі столовою ложкою харчової соди. Візьміть чисту губку або тканину, занурте її в суміш, а потім обережно протріть нею забруднену ділянку шпалер. Встановіть таймер на 5-10 хвилин – залежно від того, наскільки сильна пляма – а потім обережно видаліть суміш чистою тканиною або губкою. Пляма має повністю зникнути, не пошкодивши шпалери.

Шпалери потребують догляду, щоб вони виглядали якнайкраще, і харчову соду також можна використовувати для цієї мети, хоча для цього потрібна більш розбавлена суміш. Щоб зробити мийний розчин, змішайте дві столові ложки харчової соди з п’ятьма літрами води. Змочіть чисту тканину в суміші, а потім обережно протріть шпалери, доки вони не стануть чистішими. Тканина має бути злегка вологою, а не просоченою наскрізь.

Як і з будь-яким лайфхаком, є деякі речі, які ви повинні мати на увазі, перш ніж почати:

Під час збирання не слід терти занадто сильно. Ніхто не хоче, щоб стіна, обклеєна шпалерами, мала нерівну пляму, що вицвіла, тому краще діяти обережно. Краще повторіть процедуру кілька разів, якщо ви намагаєтеся видалити особливо стійкий бруд.

Завжди пам’ятайте про тестування на невеликому клаптику поверхні. Чи високоякісні у вас шпалери, шпалери зі складним візерунком або навіть недорогі — найкращим місцем для перевірки є кут, який не видно. Навіть якщо на ньому немає плям. Це не займе багато часу, але дозволить вам побачити, чи сумісний цей спосіб з вашими шпалерами, чи ні.

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