Праска та відпарювач не потрібні: як легко погладити гору постільної білизни

Вдалий спосіб розгладити всі складки на білизні без праски

Гора пом’ятої білизни, яка лежить в очікуванні прасування, не додає настрою господаркам. Якщо після прання накопичилася велика кількість речей, а розкладати дошку і брати в руки праску немає жодного бажання, можна вдатися до невеликої хитрості.

Цей спосіб не підійде для боротьби з сильними заломами, але допоможе усунути невелику пом’ятість без особливих пристосувань. Доклавши мінімум зусиль, ви отримаєте речі без складок, які будуть м’якими та приємними на дотик.

Як попрасувати речі без праски

Вам знадобиться:

1,5 склянки води;

1 столова ложка оцту;

кондиціонер для волосся.

Усі інгредієнти необхідно змішати та перелити у пляшку з пульверизатором. Отриманим розчином обприскуйте складки на одязі та постільній білизні, а потім злегка розтягніть тканину рукам. Постільну білизну зручніше обробляти, коли вона вже надіта на спальні речі. Після того як рідина вивітриться і тканина остаточно просохне речі стануть рівненькими.

Раніше "Телеграф" розповідав, як повернути білизну речам без використання відбілювача.