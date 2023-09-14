Один продукт вбере весь сморід з холодильника, морозилки та сміттєвого бака: фантастичний трюк

Можна обійтися без магазинних освіжувачів повітря, а використовувати засіб домашнього вжитку

На кухні може з'являтися неприємний запах. Сморід виникає в холодильниках, морозильних камерах, мікрохвильових печах і, звичайно, сміттєвих контейнерах. Однак проблему легко вирішить харчова сода, яка, до речі, стане в нагоді й для очищення чайника від нальоту.

Замість використання дорогих магазинних освіжувачів повітря скористайтеся фантастичним трюком з харчовою содою, яка вбере будь-які жахливі запахи. Про цей лайфхак йдеться у матеріалі Express.

Так, харчова сода стане помічником у прибиранні будинку. Якщо ви помітили неприємний запах, що виходить з холодильника, морозильної камери або мікрохвильової печі, просто додайте в невеликий посуд трохи цього порошку. Підручний засіб впорається зі смородом дуже швидко.

Ви відчуєте свіжіший запах на кухні вже протягом одного-трьох днів. Однак пам’ятайте: харчову соду слід замінювати кожні кілька тижнів, щоб вона залишалася свіжою.

Крім того, ви можете удосконалити цей метод боротьби зі смородом на кухні. Спробуйте додавати харчову соду зі свіжим лимоном у контейнери для сміття, щоб у приміщенні довше зберігався аромат свіжості.

Раніше "Телеграф" розповідав, що сморід виникає й у ванній кімнаті, там страждає пральна машина. На щастя, нехитрий трюк вирішить проблему з приладом, який погано пахне всередині.