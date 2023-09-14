Ніколи не періть так рушники: тканина перетвориться на "колючку"

Додавати в пральну машину кондиціонер не поспішайте, він лише нашкодить рушникам

Багато хто з нас припускаються помилок при пранні рушників, через що тканина грубіє і стає жорсткою. Щоб рушники залишалися м’якими, пам’ятайте про прості правила.

Важливо знати про чотири табу, коли перете рушники, інакше вони перетворяться на "колючку". Про це розповідає Express.

Помилка №1 – перевантаження пральної машини. Рушники не зможуть очиститися належним чином, на речах залишаться бактерії та затхлий запах. Якщо місця в барабані буде достатньо, вироби зможуть ретельно виполоскатися.

Помилка №2 — використання і оцту, і харчової соди одночасно. Обидва побутові інгредієнти застосовуються окремо, щоб пом’якшити рушники. Достатньо додати 250 мл оцту в барабан пральної машини разом з рідким мийним засобом. Альтернатива: змішати вісім столових ложок соди із пральним порошком, щоб повернути м’якість тканини.

— використання і оцту, і харчової соди одночасно. Обидва побутові інгредієнти застосовуються окремо, щоб пом’якшити рушники. Достатньо додати 250 мл оцту в барабан пральної машини разом з рідким мийним засобом. Альтернатива: змішати вісім столових ложок соди із пральним порошком, щоб повернути м’якість тканини. Помилка №3 — дуже багато мийного засобу. Дотримуйтесь інструкцій. Перебір із порошком, у тому числі рідким, призведе до налипання засобу всередині пральної машини та спровокує плісняву. Тканина стане тьмяною й грубою. Рушникам потрібно навіть менше мийного, ніж звичайним речам.

Помилка №4 – додавання кондиціонера для білизни. Цей продукт зробить волокна менш поглинальними.

Не менш просто зберігати чистоту кухонних рушників. Раніше "Телеграф" розповідав, у чому замочити ці речі перед пранням.