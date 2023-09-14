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Забудете про жовті пахви назавжди: хитрощі, які впораються навіть із найстійкішими плямами поту

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Перевіряйте всі інгредієнти на невеликій ділянці тканини Новина оновлена 14 вересня 2023, 19:04
Перевіряйте всі інгредієнти на невеликій ділянці тканини. Фото santeplusmag.com

Ефективні поради, які дозволять усунути цю незручність

Непривабливі жовті сліди поту на білому одязі особливо важко видалити, вони залишаються стійкими навіть після прання, — це знає кожна господиня. На щастя, є кілька натуральних засобів боротьби з цим явищем.

Тому, якщо на вашому білому одязі видно сліди поту, які пожовтіли від носіння, не панікуйте, пише santeplus. Ділимося корисними порадами, які допоможуть впоратися з цими стійкими плямами та носити улюблений білий одяг.

Як вивести плями поту з білого одягу

  • Перекис водню

Просто змочіть тканину в цьому розчині та потріть жовті плями поту на одязі. Ви також можете наповнити таз водою, додати пів склянки перекису водню і замочіть одяг на кілька хвилин. Потім помістіть речі в машину і випрати як завжди.

  • Харчова сода

У таз, наповнений водою, насипте дві столові ложки харчової соди. Замочіть у ньому одяг і залиште на одну-дві години, потім промийте. Потім покладіть речі у пральну машину та увімкніть програму прання за температури 40°.

  • Лимон

Видавити лимон, потім розбавити його сік водою. Отриманим розчином промокніть пляму на тканині і дайте їй висохнути. Потім випрати одяг як завжди.

Раніше ми пропонували самостійно виготовити гель для прання. Також ми розповідали, як правильно прати речі в машинці, щоб вони не пускали фарбу.

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#Прання #Лайфхак