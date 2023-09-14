Забудете про жовті пахви назавжди: хитрощі, які впораються навіть із найстійкішими плямами поту

Ефективні поради, які дозволять усунути цю незручність

Непривабливі жовті сліди поту на білому одязі особливо важко видалити, вони залишаються стійкими навіть після прання, — це знає кожна господиня. На щастя, є кілька натуральних засобів боротьби з цим явищем.

Тому, якщо на вашому білому одязі видно сліди поту, які пожовтіли від носіння, не панікуйте, пише santeplus. Ділимося корисними порадами, які допоможуть впоратися з цими стійкими плямами та носити улюблений білий одяг.

Як вивести плями поту з білого одягу

Перекис водню

Просто змочіть тканину в цьому розчині та потріть жовті плями поту на одязі. Ви також можете наповнити таз водою, додати пів склянки перекису водню і замочіть одяг на кілька хвилин. Потім помістіть речі в машину і випрати як завжди.

Харчова сода

У таз, наповнений водою, насипте дві столові ложки харчової соди. Замочіть у ньому одяг і залиште на одну-дві години, потім промийте. Потім покладіть речі у пральну машину та увімкніть програму прання за температури 40°.

Лимон

Видавити лимон, потім розбавити його сік водою. Отриманим розчином промокніть пляму на тканині і дайте їй висохнути. Потім випрати одяг як завжди.

Раніше ми пропонували самостійно виготовити гель для прання. Також ми розповідали, як правильно прати речі в машинці, щоб вони не пускали фарбу.