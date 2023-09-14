Позбавить від плям й сморіду: чим ефективно випрати дуже брудні речі

Ефект від застосування простого засобу вас вразить

Гірчичний порошок широко застосовується у побуті. Його додають до різних страв, змішують з ним маски для волосся, борються зі шкідниками на городі. Також його можна використовувати для прання.

Гірчичний порошок настільки потужний засіб, що може впоратися навіть із дуже старими забрудненнями.

Як використовувати гірчичний порошок для прання

Потрібен час, щоб гірчиця добре подіяла. Лише за тривалого контакту речовина зможе розчинити бруд у волокнах тканини.

У великій ємності закип’ятіть 5 літрів води. Додайте в окріп 5 столових ложок гірчичного порошку. Добре розмішайте засіб та дайте настоятися.

Коли розчин охолоне, процідіть його.

Замочіть рушники або інші речі в гірчичному розчині на 2 години, а потім виперіть в машинці як завжди.

Якщо потрібно випрати одну річ, кип’ятити воду і розчиняти в ній гірчицю не потрібно. Досить змішати порошок з невеликою кількістю води до кашки та нанести на пляму. Після цього річ потрібно покласти в поліетиленовий пакет і залишити на 3-5 годин. Згодом гірчицю необхідно змити під проточною водою і сполоснути річ.

Завдяки цьому засобу можна не тільки вивести плями, але й позбавитися неприємного запаху.

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