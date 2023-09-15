Навіщо на візку в супермаркеті петля: мало хто знає, як її використовувати

Ми часто користуємося цим предметом, але не замислюємося про його справжнє призначення

Купівля продуктів — обов’язкова процедура, яку всі роблять хоча б раз на тиждень. Роблячи покупки в супермаркеті, напевно, доводилося помічати петлю на візку. Зазвичай на неї вішають жіночі сумки, але справжнє призначення цього елемента інше.

Коли ми робимо покупки, у кошик потрапляє багато різних товарів. Часто він не обладнаний додатковими перегородками, які б допомогли організувати простір і відокремити деякі продукти один від одного. Це можуть бути яйця, які легко роздавити, або свіже м’ясо, яке краще не класти разом з овочами.

Петля на візку покликана допомогти організувати простір у кошику, пише Onet. На дно візка краще розміщувати найважчі покупки та й ті, які упаковані у тверду упаковку.

На петлю можна повісити пакет або сітку та складати в них продукти, які можуть бути розчавлені іншими покупками у візку. З цією ж метою можна використовувати відкидне сидіння для дитини.

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