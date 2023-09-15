Навіть пересушений одяг буде дуже м’яким: використовуйте засіб з аптечки

Білизна більше не буде жорсткою після прання

Іноді трапляється так, що після прання речі стають дуже жорсткими та неприємними на дотик. Це трапляється через небажання користуватися спеціалізованим кондиціонером, або якщо білизна довго висіла на сонці.

Купівля кондиціонера не завжди є виправданою. Не всім підходить сильний запах цього засобу. До того ж кондиціонер не рекомендують використовувати для прання рушників, щоб не зіпсувати їх.

Натомість для пом’якшення білизни можна застосовувати народний засіб, який продається в кожній аптеці.

Щоб одяг після прання був м’яким і ніжним і до того ж легко прасувався, під час прання радять додавати невелику кількість гліцерину. Особливо вдало цей засіб застосовувати під час прання одягу з натуральної бавовни та махрових рушників.

Для одного циклу прання достатньо відміряти одну кришечку флакона гліцерину. Засіб необхідно додавати прямо під час завантаження одягу в барабан. Його капають у відсік для кондиціонера або на білизну.

Одного застосування вистачить на кілька майбутніх прань. Білизна дуже довго залишатиметься свіжою й м’якою. До того ж гліцерин знижує виникнення статичної електрики. Отже, після прання речі більше не повинні битися струмом.

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