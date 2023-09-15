Щоб усунути запах сечі в туалеті, загляньте на кухню: ці продукти допоможуть забути про неприємні запахи

Ці поради дозволять ефективно очистити ваш туалет

Туалет, безперечно, є тим місцем, де нам найбільше потрібно почуватися комфортно та розслаблено. Однак часто буває так, що цей спокій може порушувати стійкий запах сечі, який може зберігатися навіть після ретельного очищення. На щастя, є кілька порад, як позбутися цього неприємного запаху.

Щоб не червоніти перед гостями за неприємні аромати, що виходять із вашого туалету, вам потрібно заглянути на кухню, пише портал santeplus. Все тому, що там є продукти, які ефективно борються з такою проблемою.

Як позбутися запаху сечі в туалеті

Харчова сода

Щоб видалити запах сечі, ваш найкращий союзник – харчова сода. Посипте всю поверхню унітазу цим білим порошком, потім залиште на кілька хвилин, а потім змийте.

Оцет

Оцтова кислота не тільки очищає, але й нейтралізує запахи та сліди сечі, які можуть залишитися у вашому туалеті. Просто змішайте столову ложку цього продукту з літром гарячої води, розпиліть рідину на стінки унітазу. Залишіть на п’ятнадцять хвилин, а потім протріть вологою тканиною з мікрофібри.

Кавова гуща

Кавова гуща – відмінний союзник в усуненні запаху сечі. Кава не тільки поглинає всі неприємні запахи, а й залишає приємний аромат у ванній кімнаті. Розсипте одну-дві столові ложки в унітаз, залиште на 15 хвилин, перш ніж змити.

Раніше ми розповідали, які два інгредієнти очистять ваш унітаз краще, ніж відбілювач. Засіб зарекомендував себе протягом багатьох років.