Геніальний трюк для прибирання у всьому будинку: забудете про пил на місяць

Розповідаємо, як приготувати своїми руками чудо-розчин для прибирання

Апельсини дуже популярні через свій смак і вміст вітаміну С. З них, наприклад, можна приготувати смачний апельсиновий лимонад. Але іноді ви просто не знаєте, що робити з їхньою шкіркою.

Портал santeplus ділиться одним корисним лайфхаком для використання апельсинових кірок для обслуговування вашого будинку. Все, що вам потрібно зробити — це приготувати з них натуральний природний засіб для чищення.

Як використовувати апельсинові кірки для прибирання

Можливо, ви цього не знаєте, але цей продукт має такі властивості, що підходять для:

очищення;

дезінфекції;

і навіть для видалення накипу.

Спочатку візьміть герметичну пляшку або банку, білий оцет та апельсинову цедру. Помістіть апельсинові шкірки в контейнер і залийте білим оцтом.

Потім дайте суміші настоюватись приблизно два тижні. Після цього періоду відкрийте ємність, процідіть і викиньте апельсинову шкірку. Далі змочений в апельсині оцет розведіть водою. У вас повинен вийти розчин із 50% води та 50% оцту.

Помістіть суміш у пляшку з розпилювачем і використовуйте її як засіб для прибирання вітальні, кухні та навіть ванної кімнати. Цей натуральний продукт дозволить вам позбутися пилу, ретельно очистити стільницю, раковину і навіть кухонний посуд, забруднений вапняним нальотом.

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