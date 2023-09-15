Геніальний трюк для прибирання у всьому будинку: забудете про пил на місяць
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Розповідаємо, як приготувати своїми руками чудо-розчин для прибирання
Апельсини дуже популярні через свій смак і вміст вітаміну С. З них, наприклад, можна приготувати смачний апельсиновий лимонад. Але іноді ви просто не знаєте, що робити з їхньою шкіркою.
Портал santeplus ділиться одним корисним лайфхаком для використання апельсинових кірок для обслуговування вашого будинку. Все, що вам потрібно зробити — це приготувати з них натуральний природний засіб для чищення.
Як використовувати апельсинові кірки для прибирання
Можливо, ви цього не знаєте, але цей продукт має такі властивості, що підходять для:
- очищення;
- дезінфекції;
- і навіть для видалення накипу.
Спочатку візьміть герметичну пляшку або банку, білий оцет та апельсинову цедру. Помістіть апельсинові шкірки в контейнер і залийте білим оцтом.
Потім дайте суміші настоюватись приблизно два тижні. Після цього періоду відкрийте ємність, процідіть і викиньте апельсинову шкірку. Далі змочений в апельсині оцет розведіть водою. У вас повинен вийти розчин із 50% води та 50% оцту.
Помістіть суміш у пляшку з розпилювачем і використовуйте її як засіб для прибирання вітальні, кухні та навіть ванної кімнати. Цей натуральний продукт дозволить вам позбутися пилу, ретельно очистити стільницю, раковину і навіть кухонний посуд, забруднений вапняним нальотом.
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