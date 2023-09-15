Найжорсткіший жир зійде на очах: як повернути ідеальну чистоту сковорідці

Точно знадобиться кока-кола

Якщо ні мийні засоби, ні жорсткі щітки не можуть позбавити сковороду старого багаторічного нагару, спробуйте цю корисну пораду. Для видалення стійких і буквально кам’яних відкладень з посуду можна скористатися наступним методом.

Все, що вам стане в пригоді для допомоги, — це засоби, які, можливо, вже є у вашій оселі. Достатньо підготувати харчову соду, паперові рушники, кока-колу, мийний засіб для посуду та зубну пасту, пише cpykami.

Як почистити сковороду від нагару

Відкрутіть ручку та помістіть сковорідку у зручний таз. Полийте її колою, а зверху посипте содою. Покрийте паперовими рушниками і знову просочіть всю поверхню колою. Переверніть сковорідку та повторіть цей процес з іншого боку. Потім акуратно залийте окропом. Дайте охолонути повністю. Серветками видаліть жир та нагар. Нагар, що залишився, приберіть за допомогою соди, мийного засобу і зубної пасти. Ретельно потріть губкою до повного очищення, а потім промийте під проточною водою. Закріпіть ручку назад.

Раніше "Телеграф" писав, як підготувати нову сковороду до використання. Одну процедуру необхідно здійснити одразу після покупки кухонного начиння.