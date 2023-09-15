Неприємний запах пропаде назавжди: просто поставте це у свій холодильник

Апельсинові кірки із ще одним інгредієнтом спрацюють як природний освіжувач повітря

Мало хто про це замислювався, викидаючи кірки після очищення апельсина. Адже цей натуральний продукт може реально допомогти вам по господарству. Наприклад, апельсинові кірки можна застосувати як природний засіб для прибирання будинку. Таким чином ви не тільки використовуватимете екологічно чисту речовину, але й заощадите на купівлі дорогих хімічних очисників.

А ще портал santeplus пропонує спробувати цей продукт як природний дезодорант. Якщо ви не знаєте, що робити з апельсиновими кірками, ви можете поставити їх як освіжувач повітря.

Як можна використовувати шкірки від апельсину

Ви можете тримати апельсинові кірки у своєму холодильнику або інших місцях, схильних до неприємних запахів. Це допоможе дезодорувати та ароматизувати ці зони та кімнати вашого інтер’єру. Для цього просто насипте в апельсинову шкірку одну чайну ложку харчової соди, щоб вона краще вбирала неприємні запахи.

Ви також можете помістити їх на дно відра для сміття, у взуття або шафу. Для цього покладіть висохлу шкірку цього цитрусового плода в невеликий мішечок тканини. Цим способом можна позбутися і білизняної молі.

Раніше ми писали, як швидко очистити скляну форму для випікання. Використовуйте цей спосіб, щоб не допустити стійких плям, яких потім неможливо позбутися.