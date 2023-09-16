Краще вологих серветок: навіщо натирати туалетний папір милом

Корисний лайфхак для тих, хто любить пікніки

Під час відпочинку на природі та поїздках не завжди є можливість ретельно вимити руки з милом. Звичайно, можна використовувати вологі серветки, але і вони не завжди справляються із забрудненнями. Наприклад, якщо на пікніку руки вимазали жирним соусом. У такому випадку допоможе туалетний папір, за допомогою якого також можна прибрати неприємний запах у холодильнику.

Своїм способом виготовлення заміни вологим серветкам поділився блогер Come Cucinare.

Корисний засіб для подорожей та відпочинку на природі можна зробити за пару годин. Для цього знадобиться туалетний папір, ніж та рідке мило.

Необхідно відірвати кілька шарів туалетного паперу та покласти на стіл.

За допомогою кухонного ножа чи лопатки потрібно акуратно нанести та розподілити рідке мило по поверхні паперу.

Після того, як папір висохне, його можна скласти в контейнер або іншу ємність і брати з собою у поїздки.

Все, що потрібно буде зробити — полити маленький шматочок паперу водою. Руки швидко намиляться і всі забруднення легко змиються.

Раніше "Телеграф" ділився чистим методом миття плити за допомогою туалетного паперу.