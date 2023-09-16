Чайник буде як новий: один підручний продукт легко очистить увесь накип

Вапняний наліт усередині чайника можна зняти без хімічних засобів

Чайником ми регулярно користуємось у повсякденному житті. І як будь-які кухонні прилади та поверхні, які постійно контактують з водою, він схильний до проблеми утворення вапняного накипу. Як і відмити кран від нальоту, очистити чайник від таких забруднень можна і без побутової хімії, яка дорого коштує.

Щоб очистити чайник від вапняних відкладень, портал Express радить спробувати простий і доступний лайфхак. Вам знадобиться лише одне звичайний продукт і вода.

Як очистити електричний чайник від накипу

Регулярне очищення чайника від накипу допоможе вам уникнути появи дивного смаку у гарячих напоях, а також продовжить термін служби вашого пристрою. Все, що вам знадобиться — це звичайний столовий оцет або лимонна кислота, а також чиста вода:

Вимкніть чайник від мережі.

Ретельно протріть зовнішню поверхню приладу.

Наповніть чайник водою на 3/4.

Додайте трохи білого оцту або лимонної кислоти.

Долийте воду до максимальної позначки.

Увімкніть чайник і доведіть до кипіння.

Після цього відключіть прилад від мережі та залиште суміш усередині на кілька годин.

Потім обережно вилийте та ретельно промийте чайник зсередини. Наповніть чистою водою і знову закип’ятіть. Цю воду теж вилийте, промийте прилад чистою водою – і ваш чайник тепер чистий та готовий до використання.

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