Чайник буде як новий: один підручний продукт легко очистить увесь накип
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Вапняний наліт усередині чайника можна зняти без хімічних засобів
Чайником ми регулярно користуємось у повсякденному житті. І як будь-які кухонні прилади та поверхні, які постійно контактують з водою, він схильний до проблеми утворення вапняного накипу. Як і відмити кран від нальоту, очистити чайник від таких забруднень можна і без побутової хімії, яка дорого коштує.
Щоб очистити чайник від вапняних відкладень, портал Express радить спробувати простий і доступний лайфхак. Вам знадобиться лише одне звичайний продукт і вода.
Як очистити електричний чайник від накипу
Регулярне очищення чайника від накипу допоможе вам уникнути появи дивного смаку у гарячих напоях, а також продовжить термін служби вашого пристрою. Все, що вам знадобиться — це звичайний столовий оцет або лимонна кислота, а також чиста вода:
- Вимкніть чайник від мережі.
- Ретельно протріть зовнішню поверхню приладу.
- Наповніть чайник водою на 3/4.
- Додайте трохи білого оцту або лимонної кислоти.
- Долийте воду до максимальної позначки.
- Увімкніть чайник і доведіть до кипіння.
- Після цього відключіть прилад від мережі та залиште суміш усередині на кілька годин.
Потім обережно вилийте та ретельно промийте чайник зсередини. Наповніть чистою водою і знову закип’ятіть. Цю воду теж вилийте, промийте прилад чистою водою – і ваш чайник тепер чистий та готовий до використання.
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