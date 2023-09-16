Як врятувати вовняний светр, що сів: топ-6 хитрих трюків і буде, як новий

Повернути речі, що сіла, колишнього вигляду можна в домашніх умовах

Віджимання в пральній машині або занадто гаряча вода може призвести до того, що вовняний светр втратить свою вихідну форму. Це і справді дуже неприємна ситуація з дорогим предметом гардеробу, як і той випадок, коли улюблені чорні речі втрачають колір. На щастя, деякі продукти, які є у вас вдома, дозволять вам як відновити чорний колір одягу, так і повернути колишній вигляд виробу, що сів після прання.

Портал santeplus зазначає, що не обов’язково одразу бігти у хімчистку. З цієї поганої ситуації можна спробувати вийти самостійно.

Як розтягнути вовняний светр, що сів — найкращі способи

Білий оцет

Приготуйте в мисці достатньо теплої води з білим оцтом. Пропорція – одна кавова чашка на літр. Занурте одяг і залиште на ніч. Наступного дня ви помітите зміни. Несильно розтягніть річ на кілька хвилин. Ретельно промийте чистою водою та не віджимайте. Розкладіть светр на махрові рушники та дайте висохнути за кімнатної температури.

Кондиціонер для волосся

Інший спосіб, щоб допомогти вашій в’язаній речі відновити свою еластичність, – це використовувати кондиціонер. У теплу чи навіть холодну воду налийте велику ложку засобу, залиште на чотири години. Іноді обережно розтягуйте виріб. Прополощіть светр у чистій воді. Під час полоскання додайте склянку білого оцту. Покладіть одяг між двома махровими рушниками та висушіть на повітрі.

Гліцерин

Наша третя техніка – використання натурального зволожувального продукту, що допомагає розслабити вовняні волокна. Якщо у вас немає вдома гліцерину, ви легко знайдете його в аптеці чи відділі косметики. Додайте гліцерин у воду із розрахунку одна ложка на літр, витримайте деякий час. Прополощіть річ з оцтом і висушіть.

Душ

Найвеселіша з усіх порад — для неї не потрібно жодного конкретного інгредієнта, лише гаряча вода та ваша участь. Хто не мріяв якось прийняти душ повністю одягненим, як у кіно? Одягніть той светр, який став надто вузьким. Під дією гарячої води протягом чверті години або менше він поверне свою форму.

Біла квасоля

Вода, що залишилася після варіння білої квасолі, дозволить вашому светру, що сів, відновити міцність і форму. Процідіть відвар і помістіть у нього річ на приблизно п’ятнадцять хвилин. Потім добре прополощіть і висушіть.

Алое вера

Цю рослину, добре відому протягом століть своїми корисними властивостями для шкіри та волосся, ви можете застосувати для повернення форми вовняному светру. Використовуйте одну кавову чашку сирого соку на літр води, а потім дійте так само, як і в попередніх рекомендаціях.

Раніше ми розповідали, навіщо прати речі разом із сіллю. Ця незаслужено забута "бабусина" порада допоможе зберегти речі та заощадити гроші.