Кришка унітаза знову стане білою: помийте її простим засобом

Завдяки цьому лайфхаку кришка унітаза сяятиме як нова

Як би ретельно і регулярно не доглядали б сантехніку, кришка унітаза з часом втрачає білизну. Пластик стає жовтуватим і має неприємний вигляд, який створює враження, що сантехниці вже багато років і її погано миють. Але є дуже простий спосіб повернути пластиковій кришці унітаза білизну.

Для приготування засобу знадобляться оцет та сода. Але просто змішати їх буде недостатньо. Склянку оцту потрібно перелити в каструлю та поставити на плиту. На маленькому вогні необхідно підігріти оцет, але не доводити його до кипіння. Коли він прогріється до 40 градусів, каструлю можна знімати з вогню.

Потім до оцту додати соду. Її потрібна така кількість, щоб вийшла паста.

Отриманий склад нанесіть на кришку унітаза та залиште діяти. Найкраще залишити засіб для чищення на поверхні кришки цілу ніч. Вранці залишиться за допомогою м’якої ганчірки видалити пасту з кришки унітаза та протерти поверхню вологою ганчіркою.

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