Синтетика, вовна чи пух: яку ковдру вибрати для холодної зими

Декілька простих порад допоможуть вам зробити правильний вибір

Попереду на Україну знову може чекати непроста зима, в ході якої не виключені перебої з опаленням. А це означає, що до холодів необхідно запастися речами, які допоможуть не замерзнути в такі періоди. Одна з головних речей — це, звісно, ковдра. Слід розібратися, яку краще та практичніше придбати на зиму.

При виборі ковдри варто відштовхуватися також і від своїх звичок. Тобто, якщо ви любите спати в прохолоді, коли температура не перевищує 16-18 градусів, то вам підійде вовняна ковдра. Якщо любите, коли ще прохолодніше, то пухова ковдра. Для тих, хто любить спати, коли в кімнаті 19-20 градусів, можна запропонувати ковдру із синтетичними наповнювачами. Якщо ви любитель тепла — вам підійде ковдра з шовку або бамбука.

Вовняна ковдра

Однією з головних переваг такої ковдри є здатність пропускати повітря, підтримувати температуру тіла, вбирати вологу, але в той самий час залишатися сухою.

До речі, після покупки ковдру варто розкласти вдома на кілька годин. Це необхідно для того, щоб волокна набули правильної форми.

Пухово-пір’яна ковдра

У таких ковдрах зазвичай використовуються гагачий пух, гусяче та качине перо. Самі собою вони дуже легкі, але в той самий час неймовірно теплі. Вони здатні пропускати повітря, за рахунок чого відбувається теплообмін та підтримується комфортна температура.

Якщо ваш вибір зупинився на цьому варіанті, то при покупці краще вибирати ковдри з натуральним чохлом, оскільки синтетична тканина гірше пропускає повітря, ніж натуральна. Також слід звернути увагу, що пуху у складі має бути не менше 60%.

Синтетична ковдра

Ця ковдра здатна добре зігріти в холодні ночі завдяки синтетичним наповнювачам. Але водночас вона не забезпечує таку якісну терморегуляцію як вироби з натуральними наповнювачами. Також недоліком є і низька здатність вбирати піт.

Ковдра з рослинних волокон

Бамбукове волокно продовжує користуватися все більшою популярністю, попри те, що його ціна є досить високою. Однак цінується воно за свої антимікробні властивості, здатність убирати вологу, пропускати повітря, а також забезпечувати відмінну терморегуляцію та підтримувати оптимальну температуру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно необхідно укриватися ковдрою, щоб було максимально комфортно та тепло. Є кілька простих, але ефективних порад.