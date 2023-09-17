Як повернути смак кави, що залежалася: змішайте її з цими продуктами

Повернути смак та аромат старої кави дуже просто

Навіть найякісніша кава з часом втрачає свої смакові якості. Особливо, якщо забувати щільно закривати упаковку, або зберігати продукт у невідповідних умовах.

Каву в зернах і мелену можна зберігати до 5 років. Насправді ж виявляється, що після відкриття пачки напій дуже швидко втрачає свій аромат та смак. Кавомани знайшли способи, як освіжити каву, що залежалася.

Як освіжити каву в зернах

Якщо кавові зерна більше не видають аромату, спробуйте покласти їх у ємність і залити холодною кип’яченою водою на пів години. Потім злити воду і вкласти зерна на деко, після чого відправити на 10 хвилин в духовку, розігріту до 180 градусів.

Завдяки цій хитрості кавовим зернам повернеться початковий аромат та смак.

Як повернути смак меленій каві, яка вивітрилася

Як і у випадку із зернами, каву потрібно прогріти. Для цього висипте її на сковороду, додайте трохи солі та прогрійте 5 хвилин. Аромат та смак кави значно покращиться.

Також стару мелену каву можна реанімувати, пересипавши її в ємність, яка щільно закривається і додавши до неї пару шматочків темного шоколаду. Або під час заварювання додайте в турку з готовим напоєм третину чайної ложки какао. Це також покращить смак старої кави.

Для того, щоб кава не втрачала свої якості, щільно закривайте упаковування з нею за допомогою затискачів. Ще краще зберігати її в скляній або металевій упаковці, яка щільно закривається.

Раніше "Телеграф" ділився порадами, як відрізнити натуральну каву від підробки у магазині.