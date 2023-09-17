Про плісняву забудете: з чого зробити потужний засіб проти грибка у ванній

Не витрачайте гроші на магазинні хімікати, видалити плісняву допоможуть підручні предмети

У ванній кімнаті нерідко розвивається пліснява через підвищений рівень вологості. Бактерії "захоплюють" душову кабіну, стіни, ванну та шви між плиткою. Проте впоратися із грибком допоможуть підручні матеріали.

Щоб позбутися цвілі у ванній кімнаті, скористайтеся двома знайомими в домашньому побуті засобами. Про це розповідає Express.

Так, чудовий помічником у боротьбі з пліснявою стане харчова сода. Щоб лайфхак спрацював, вам потрібно використовувати чайну ложку харчової соди та воду у розпилювачі. Розпорошіть засіб безпосередньо на плісняву. Так ви не тільки видалите грибок, а й усунете запах вогкості чи затхлості.

Альтернативне рішення, але не менш доступне та ефективне, видалити грибок у ванній за допомогою оцту. Розпиліть його в нерозбавленому вигляді прямо на запліснявлу ділянку і залиште на одну-дві години, перш ніж стерти.

Як приготувати домашній засіб проти цвілі

Щоб результат був блискучим, змішайте харчову соду, оцет та воду. Потужний розчин уб’є більш стійку плісняву. Особливо приділіть увагу кутам, краям та іншим прихованим місцям, де часто ховається грибок.

Крім того, варто вчасно усувати будь-які витоки у ванній кімнаті, щоб запобігти появі грибка. Провітрювання приміщення – ще один необхідний захід, щоб уникнути вогкості.

Раніше "Телеграф" розповідав, що пліснява може з’являтися всередині пральної машини. За допомогою дієвого методу грибка легко позбутися.