Троянди цвітимуть ще пишніше: що потрібно зробити з квітами восени

Подбайте про троянди зараз, щоб не перейматися квітами під час холодів

Щоби троянди пережили зиму без проблем, дачники готують квіти до холодів заздалегідь. Один із важливих етапів – внесення добрив восени, достатньо двох інгредієнтів та води.

Підгодовувати троянди рекомендується двічі: й у вересні, й у жовтні. Про це пише Ukr.media.

Досвідчені квітникарі не забувають про осіннє підживлення троянд на своїй ділянці. Корисні речовини підвищать морозостійкість квітів та допоможуть рослинам пройти зиму без стресів. Якщо підгодувати троянди восени, в холодну пору можна не перейматися рослиною. Щоб троянди успішно перезимували, досвідчені садівники радять вносити добрива наприкінці вересня, а потім через кілька тижнів у жовтні.

З чого приготувати добрива для троянд восени? Просто змішайте по 15 г суперфосфату та монофосфату, розбавивши речовини в 10 л води. Отриманим засобом підгодуйте троянди. Такого добрива вам вистачить на п’ять земельних квадратів із квітами. Завдяки підживленню квіти будуть більш пишними та здоровими.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що восени важливо не лише підгодувати троянди, а й провести обрізку. Якщо все зробити правильно, кущові троянди будуть тішити вас розкішними квітами. Підрізання можна робити вже у вересні.