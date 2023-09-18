Як прискорити роботу посудомийки: лише один простий трюк за 10 хвилин

Посуд висушиться практично миттєво

У повсякденному житті ми прагнемо знайти способи прискорити та покращити виконання домашніх завдань. Посудомийна машина — незамінний помічник, що дозволяє заощадити час та зусилля, але так буває не завжди.

У використанні посудомийки є невеликий мінус: тривалі цикли роботи. Крім того, іноді трапляється так, що навіть після завершення повного процесу посуд залишається вологим. Є ідеальний спосіб усунення цього недоліку, пише informacion.

Як прискорити роботу посудомийної машини

Отримати сухий посуд швидше можна дуже легко. Після завершення циклу полоскання в посудомийній машині просто відкрийте дверцята і помістіть усередину кухонний рушник, забезпечивши контакт із посудом. Потім закрийте дверцята та зачекайте близько 10 хвилин.

Рушник виконуватиме роль вологопоглинача, забезпечуючи циркуляцію повітря та прискорюючи процес висихання посуду. Через деякий час приберіть його. Ви приємно здивуєтеся, виявивши, що посуд ідеально сухий і не має водних плям.

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