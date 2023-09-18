З цими трюками ваша духовка сяятиме: чистимо жир легко і швидко

Прості поради для ефективного прибирання допоможуть впоратися із будь-яким забрудненням

Ви витерли стільниці, спорожнили відро для сміття і добре почистили чайник, але до бездоганної кухні залишилася тільки одна робота. І, мабуть, це та, яку ви відкладали на потім найдовше.

Портал Good Housekeeping зазначає, що це неулюблена та непопулярна домашня робота. Але дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете спростити процес.

Як почистити духовку від жиру та нагару

Замочіть полиці духовки:

Наповніть раковину гарячою водою.

Розчиніть у ній 250 г кристалічної соди.

кристалічної соди. Покладіть решітки духовки в розчин на 1 годину .

. Зітріть їжу, що пригоріла, зім’ятою кулькою кухонної фольги.

Промийте і дайте висохнути.

Якщо ваша раковина дуже мала, використовуйте іншу відповідну місткість. Використовуйте м’які абразивні засоби, щоб очистити тверду їжу та жир. Завжди одягайте гумові рукавички.

Всередині духовки видаліть залишки їжі за допомогою пластикової лопатки або скребка для керамічної поверхні. Обробіть поверхні, натерши пастою із харчової соди та води. Залишіть на 15-20 хвилин, потім протріть вологою серветкою з мікрофібри. Бажано покласти старий рушник під дверцята духовки, перш ніж чистити її, щоб уловлювати краплі.

Як підтримувати духовку в чистоті

Щоб зберегти її чистою та блискучою, використовуйте ці прийоми:

Перш ніж використовувати духовку, вистеліть дно або шматком фольги, або одним зі спеціальних листів для духовки, які легко миються. Ці антипригарні листи бувають різних розмірів, щоб підходити до духовки будь-якого розміру.

Використовуйте пакети для смаження м’яса, риби або овочів. Тоді під час приготування не розливатиметься або бризкатиме жир.

Очищайте одразу після використання.

Як очистити духовку від жиру парою — як тільки ви закінчите користуватися духовкою, поставте всередину жароміцну місткість з водою і нагрівайте її при високій температурі протягом 20 хвилин. Це допоможе розм’якшити бруд та жир. Коли внутрішні поверхні досить охолонуть, видаліть із них бруд.

Раніше ми розповідали, як самому приготувати чудо-розчин для очищення кухонних поверхонь. Для цього спрею знадобиться білий оцет і ще один несподіваний інгредієнт.