Не заряджається телефон: як чистити роз'єм для зарядного самостійно
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Чистка роз'єму зарадки не є щоденною процедурою, проте може стати необхідністю
Якщо ваш телефон потрібно заряджати через кабель, а не через сучасну бездротову зарядку, ви можете зіткнутися з такою проблемою, що телефон не заряджається. Однією з причин можуть стати пил та бруд які накопичилися у роз'ємі.
Портал "Техрадар" виклав докладну інструкцію з шести кроків як почистити гніздо зарядки телефона самостійно. Зазначимо, що для цього вам знадобиться або спеціальна силіконова продувка трохи схожа на звичайну клізму з твердим носиком або балон зі стисненим повітрям. Продувати телефон повітрям з рота не варто.
Як очистити роз'єм для зарядного
- Вимкніть телефон.
- Оберніть шматок вати навколо зубочистки. Можна очищувати і без вати, але все залежить від потрібного розміру. На цьому етапі важливо пам’ятати про розмір зарядного порту вашого телефону. Наприклад, порти USB-C і Lightning мають розмір приблизно як рисове зернятко, тому вам потрібно лише намотати достатньо вати на зубочистку, щоб заповнити цей отвір.
- Продуйте стиснене повітря в зарядний порт. Треба вдути стиснене повітря в зарядний порт зліва або справа. При використанні балона зі стисненим повітрям, будьте обережні, щоб не тиснути занадто сильно на зарядний порт, оскільки це може пошкодити дорогоцінні внутрішні частини вашого телефону.
- Змочіть ватний тампон спиртом для чищення (технічним чи спеціальним для чищення контактів).
- Очистить ватною паличкою зліва направо всередину зарядного порту. Скільки разів вам потрібно буде зробити це, залежатиме від кількості бруду у вашому конкретному випадку.
- Вдуйте ще стисненого повітря в зарядний порт.
Фахівці застерігають, не можна використовувати металеві матеріали як основу для такої "ватної палички", адже втикання металевого предмета в порт може спричинити конфлікт живлення та пошкодити порт чи весь телефон. Важливо також робити всі процедури очищення максимально делікатно, аби не пошкодити порт. Не можна дмухати в порт повітрям з рота, адже тиск відтворити дуже важко, а небажана волога з рота може попасти в порт.
Раніше "Телеграф" розповідав, що заряджати телефон наповну не варто. Оптимальним вважається діапазон від 40 до 80 відсотків.