Не заряджається телефон: як чистити роз'єм для зарядного самостійно

Чистка роз'єму зарадки не є щоденною процедурою, проте може стати необхідністю

Якщо ваш телефон потрібно заряджати через кабель, а не через сучасну бездротову зарядку, ви можете зіткнутися з такою проблемою, що телефон не заряджається. Однією з причин можуть стати пил та бруд які накопичилися у роз'ємі.

Портал "Техрадар" виклав докладну інструкцію з шести кроків як почистити гніздо зарядки телефона самостійно. Зазначимо, що для цього вам знадобиться або спеціальна силіконова продувка трохи схожа на звичайну клізму з твердим носиком або балон зі стисненим повітрям. Продувати телефон повітрям з рота не варто.

Як очистити роз'єм для зарядного

Вимкніть телефон. Оберніть шматок вати навколо зубочистки. Можна очищувати і без вати, але все залежить від потрібного розміру. На цьому етапі важливо пам’ятати про розмір зарядного порту вашого телефону. Наприклад, порти USB-C і Lightning мають розмір приблизно як рисове зернятко, тому вам потрібно лише намотати достатньо вати на зубочистку, щоб заповнити цей отвір. Продуйте стиснене повітря в зарядний порт. Треба вдути стиснене повітря в зарядний порт зліва або справа. При використанні балона зі стисненим повітрям, будьте обережні, щоб не тиснути занадто сильно на зарядний порт, оскільки це може пошкодити дорогоцінні внутрішні частини вашого телефону. Змочіть ватний тампон спиртом для чищення (технічним чи спеціальним для чищення контактів). Очистить ватною паличкою зліва направо всередину зарядного порту. Скільки разів вам потрібно буде зробити це, залежатиме від кількості бруду у вашому конкретному випадку. Вдуйте ще стисненого повітря в зарядний порт.

Фахівці застерігають, не можна використовувати металеві матеріали як основу для такої "ватної палички", адже втикання металевого предмета в порт може спричинити конфлікт живлення та пошкодити порт чи весь телефон. Важливо також робити всі процедури очищення максимально делікатно, аби не пошкодити порт. Не можна дмухати в порт повітрям з рота, адже тиск відтворити дуже важко, а небажана волога з рота може попасти в порт.

Раніше "Телеграф" розповідав, що заряджати телефон наповну не варто. Оптимальним вважається діапазон від 40 до 80 відсотків.